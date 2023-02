Crece el temor a que el caso quede impune y la familia reclama respuestas de la ministra Segura

A mas de dos meses del homicidio de Juan Carlos Rojas, ex ministro de Desarrollo Social de la provincia, la familia del ex funcionario del Ejecutivo esta preocupaba de que el asesinato quede impugne. Han pasado 77 días de ocurrido el crimen y los investigadores tienen al menos cinco líneas de investigación, lo que significa para la familia que "concretamente no tienen nada".

Es "intolerable" refirieron que a esta altura de las circunstancias la fiscalía no se sepa quien mato a Juan Carlos Rojas, porqué lo mataron o si se trata de un móvil "pasional", "económico", "político", no lo saben. "Me animaría a decir que no saben "certeramente", sostiene su hijo Fernando y se basa para hace esta afirmación porque no hay resultado de una prueba pericial que confirme efectivamente si el suelo de la galería de la casa de Rojas, donde su hijo lo encontró boca abajo el domingo 4 de diciembre es el lugar donde lo asesinaron. Fue el propio Fernando quien dijo a la prensa que luego de que la policía de la casa, tras el hallazgo del cuerpo él "encontró, que los lentes de su papá estaban en el patio posterior.

En cuanto al informe digital practicado sobre los 14 teléfonos celulares secuestrados en el marco de la causa, surgieron datos preliminares que deben ser investigados a profundidad. Lo que "se encontró da pie a la ejecución de las medidas para que el fiscal pueda determinar", aseguraron desde el entorno familiar de la victima. Sin embargo, al ser consultados puntualmente sobre ese "hallazgo" solo se limitaron a indicar que por el momento no darán mayores detalles a la prensa para no entorpecer estas medidas que orientan a entender del abogado querellante de los hijos de Rojas, Dr. Ivan Sarquis, a nuevas líneas de investigación que puede llevar adelante el fiscal.

Falsas promesas

Esta angustia de la familia de Rojitas, como todos lo conocían, es también porque no ven reflejadas las promesas que en la prensa hizo la Ministra de Seguridad de la provincia, Dra. Fabiola Segura, al día siguiente de confirmar la autopsia que se trato de una muerte violenta.

Es decir, que ante la magnitud del hecho acaecido podrían a disposición todos los medios tecnológicos y recursos humanos con los que cuenta el ministerio a su cargo para el pronto esclarecimiento del asesinato del ministro. Eso incluía convocatoria de fuerzas nacionales para que intervengan en la causa. Esto es lo que recuerda la familia sobre los dichos de la responsable de Seguridad de la provincia, además que, según ella se iban a "agilizar" todas las medidas probatorias -pericias- que el fiscal necesitara para poner celeridad a la causa.

"Todo eso, parece haber sido solo declaraciones para la prensa por parte de la funcionaria", marcan desde la familia indicando que "si en verdad están haciendo algo no se nota. Nosotros no podemos como parte querellante ir a exigirle al fiscal que tome tal o cual medida, sino cuenta con el resultado de las pericias que se ordenaron ya hace mas de dos meses. Por eso para nosotros la causa esta como el dia cero. Los investigadores no tienen nada, por eso son tantas las líneas investigativas que siguen (ver aparte) " expreso Fernando Rojas.



En otro punto de la nota, también vinculado a las pruebas periciales se dijo que "es irrespetuoso que no se pueda saber si en la cámara de seguridad aparece una persona o dos; que no se pueda conocer las preubas de ADN. A esta altura es inviable la investigación del crimen con este escenario. Nos resulta irracional pensar en el esclarecimiento del crimen si por cada pericia que se realice nos va a llevar 60 días una conclusión", remarcaron.

Además señalaron que a esta altura, donde las sospechas por parte de la justicia para con Fernando el hijo de Juan Carlos a quien no le permiten aun constituirse como querellante junto a sus hermanas en el expediente, la familia se "siente abandonada por el ministerio publico y el ministerio de Seguridad. Ambos prometieron poner todo y trabajar arduamente, pero no es así, la dilataciones son injustificadas". "Tenemos miedo que el caso quede impugne" volvieron a remarcar.

Finalmente, señalaron desde el circulo familiar que "la impunidad de cualquier crimen es intolerable". "Es intolerable", agregaron "que el crimen del ministro quede impugne. Aquí hay responsables políticos, funcionarios del ejecutivo y de la Corte de Justicia. La familia, no esta obteniendo los resultados ni de las pruebas ni de las medidas solicitadas a la fiscalía".