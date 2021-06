Cremación por error: la familia amplió la denuncia

La familia de Manuel Moya, quien falleció por Covid en el Sanatorio Pasteur el 21 de junio próximo pasado y cuya muerte generó la apertura de una causa judicial, luego de constituirse como querellantes la familia, en la jornada de hoy procedió a ampliar la denuncia.

Se debe recordar que la denunciante es Lucía González Ramírez, viuda de la víctima, quien en la presentación judicial consideró que fue el centro de salud de calle Chacabuco el que le entregó equivocadamente el cuerpo de una mujer cuando correspondía que sea el de su marido, Manuel Moya. "Dicha institución asistencial, al día de la fecha incumple su obligación legal de entregarme el cuerpo/cadáver del paciente fallecido como así también su historia clínica", manifestó.

Ahora en la presentación realizada en la Unidad Judicial n°1, González Ramírez indica que "uno de los principales responsables de no haberme hecho entrega del cadáver de mi marido, es el Sr. CPN Mauricio Lencina, quien ocupa el cargo de Gerente General del Sanatorio Pasteur". Luego de apuntar contra el empleado de centro sanitario agrega que es esta persona la que se encontraba a cargo el día de la polémica y que ante los reclamos "no me supo dar respuesta".