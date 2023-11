Crimen de Apaza: Los hermanos Gordillo fueron condenados a prisión perpetua y hubo disturbios

En la Cámara Penal N° 1, en la jornada de ayer finalizó el juicio oral por el asesinato de Miguel Ángel "Puchi" Apaza. Tras la declaración del último testigo llegaron los alegatos. En primer término, alegó la fiscalía, que no sostuvo la imputación para cinco de los ocho imputados, por lo que pidió la absolución para Ramón "Coludo" Soria y Cristian Gausto, quienes en una primera instancia estaban considerados como coautores, lo mismo para Espinoza y Santos, que primero estaban señalados como partícipes necesarios, quedando dentro de este pedido también Brian Juárez.

Por lo tanto, desde el Ministerio Público, se sostuvo la acusación para José Daniel y Javier Pío Gordillo y Juan Carlos Encinas. Para los dos primeros, se solicitó perpetua e inmediata detención.

Pasado el mediodía, el tribunal emitió sentencia, siguiendo lo solicitado por el fiscal Alejandro Dalla Lasta y en función de esto condenó a perpetua a los hermanos Gordillo, y a un año y tres meses a Encina, quien, cabe recordar, ya cumple condena en el Servicio Penitenciario por otra causa.

Los Gordillo fueron condenados por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y premeditación", en tanto Encina, por ser considerado encubridor.

Las penas se dieron por unanimidad, y además de las mismas, se hizo lugar al pedido del fiscal de que se investigue la posible comisión del delito de asociación ilícita relacionado al robo de motos en función a lo que surgió durante el juicio. Una vez concluido el debate, se ordenó el inmediato traslado de los ahora condenados al Penal de Miraflores donde deberán cumplir la pena.

Mientras tanto, al momento de darse a conocer la condena, en las afueras del edificio judicial se vivieron momentos de tensión entre los familiares de los absueltos y los condenados y la familia de Apaza. En medio de un total malestar de la familia de la víctima debido a que varios de los imputados fueron absueltos, volaron piedras entre las vallas y el edificio de la Cámara Penal N° 1 también fue apuntado.





Sonia Apaza: “Se hizo justicia por mi hermano”



Sonia Apaza, hermana de la víctima, se dirigió a la prensa local, incluido LA UNIÓN, y se refirió sobre la sentencia que emitió el tribunal después del mediodía de ayer.

“Pedimos Justicia, y acá se hizo la Justicia por mi hermano” comenzó Sonia, y añadió: “Sé que está bien merecida porque le dieron cadena perpetua.” Respecto a los imputados, como Encina, que solo recibió un año y tres meses, declaró: “Debieron haberle dado por lo menos cinco años, como para que esta vez digan 'no voy a hacer esto'.”

En este sentido, destacó: “Toda mi familia, mi mamá y yo, más que nada, estamos conformes porque este juicio se resolvió después de ocho años, y les dieron perpetua como merecían. Siempre digo que Dios no castiga, hace lo justo, y espero que (los imputados) cumplan."

También comentó que fueron unos días muy conmovedores y movilizadores para la familia, especialmente para ella, debido al crimen de su hijo, a quien mataron en un boliche, y espera que se haga Justicia por él lo antes posible, "Que no pasen ocho años” comenzó, y aseveró respecto a que uno de los imputados por el crimen de su hijo “pagó para salir (…) ¿De dónde sacó un millón de pesos cuando yo no puedo juntar ni cien mil pesos?”, se cuestionó, y regresando al caso de su hermano, comentó que los imputados, como Santos, y Espinoza, eran amigos de su hermano, y considera que su asesinato no fue “un ajuste de cuentas”.

También añadió que estos tenían un taller de motos a donde Miguel Ángel Apaza siempre llevaba la suya para que la arreglaran, y afirmó que él nunca robó ninguna moto, ni tampoco cobró un rescate: “Él estaba solo, en su negocio, con un celular como los de antes, mandando mensajes cuando entró una persona y le metió un tiro", sostuvo.