Crimen de Débora Barros: "Él dice que no eran pareja"

El Dr. Sebastián Ibáñez, que representa la querella en el caso en el que se debatirá la muerte de Débora Barros, producida en 2021 y que tiene como imputado a Javier Salcedo, al finalizar la audiencia de admisibilidad de prueba, en diálogo con LA UNION, explicó “lo que sucedió en la audiencia fue la coincidencia de determinadas circunstancias de hecho. Salcedo reconoce que la mató a Débora y, por lo tanto, eso ya no se va a probar en el juicio.

Lo que él dice, es que no eran pareja y que mató a alguien con quien no sostenía una relación y, por lo tanto, la prueba para el juicio va a radicar en si eran o no pareja”. De esta manera y, tal como lo confirmó el propio letrado, este fue el acuerdo probatorio al que se arribó este martes en la instancia previa al juicio.

Marcó luego que “la defensa y el Ministerio Público, como la querella, presentaron las pruebas para comprobar o desestimar que entre Barros y Salcedo había o no una relación de pareja”; señalando que “ahora resta, que por medio de la oficina de gestión de audiencia, se comience a citar a los testigos para el 13 de octubre, para la selección de los 12 jurados que participarán del juicio”.