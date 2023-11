Crimen de Miguel Ángel Ferreyra: El fiscal aguarda precisiones para definir la domiciliaria para Murúa

Este miércoles se conoció que el fiscal Laureano Palacios recibió los informes con las conclusiones de los médicos del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) que participaron junto al perito de parte de la Junta Médica a Mónica Murúa quienes evaluaron su estado de salud. Esta pericia médica se llevó a cabo en el marco del crimen de Miguel Ángel Ferreyra (28), el joven que fue apuñalado en el pecho en un brutal ataque en el departamento Valle Viejo en septiembre de este año, hecho que le costó la vida.

Según indicaron fuentes judiciales a La Unión, los informes de los médicos del CIF no serían claros, por lo cual, no fueron concluyentes para el fiscal Palacios por lo que solicitó algunas precisiones al CIF para que se especifique algunas cuestiones concretas del estado de salud de la imputada para poder recién tomar una decisión respecto si Murúa debe o no continuar con prisión domiciliaria, o si puede ser trasladada al Correccional de Mujeres.

Básicamente, lo que se busca es conocer si el cuadro de salud de la mujer puede revertirse o no.

Cabe recordar que Murúa está imputada junto a su hijo Jorge “Castruli” Castro por el homicidio de Miguel “Látigo” Ferreyra ocurrido en Valle Viejo.