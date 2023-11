Crimen de Ocampo: La familia de la víctima pide que la causa llegue a juicio

La búsqueda de Justicia de la familia de Hugo Ariel Ocampo continúa hasta el día de hoy, a dos años del crimen. El pedido de la familia es simple: que los imputados, Cinthia Soledad Bazán y Enzo Morales, sean llevados a juicio por jurado popular.

Al respecto, este miércoles Carlos Ocampo, hermano de la víctima, en diálogo con LA UNIÓN aseguró que continúan con el pedido de que los abogados defensores de los imputados permitan que el expediente llegue a la oficina de gestión de audiencia de juicio por jurado. La pena que prevé el delito va a ser juzgado por un jurado popular.

En este sentido, apuntó que los abogados de los imputados buscan lo contrario y mediante recursos, buscar que se cumpla el plazo de la prisión preventiva de Cintia Soledad Bazán y de Enzo Morales, para que puedan obtener la libertad y llegar al denominado "juicio libre."

"La fiscal Jésica Miranda nos informó que fueron rechazadas todas las presentaciones de los abogados de Cintia Bazán y Enzo Morales, no hicieron lugar al pedido de nulidad del juicio, no hicieron pedido a nada de lo que ellos presentaron" explicó Ocampo, y agregó: "Es un alivio, pero a la vez es un dolor y una angustia porque todavía tienen pasos para seguir, tienen apelaciones, la Corte de Justicia, etc, y nosotros como familia de Hugo Ariel Ocampo es que por favor, a los abogados de Cintia Bazán y Enzo Morales, les pedimos que dejen que esta causa llegue a juicio, se lo suplicamos."

"En el juicio, en el debate, si ellos dicen que son inocentes, que lo demuestren. Ya basta de trabas, basta de artimañas, basta de dilatar, porque lo único que quieren, y que esto lo sepa bien la sociedad, que lo único que quieren los abogados de estos dos asesinos es que el 18 de enero ambos queden libres, en calidad de imputados, pero libres.", sostuvo.

En este misma línea reiteró su pedido a los defensores de los imputados que dejen de “poner trabas”: "Estamos con muy poquito tiempo, y entendemos que los tiempos de la Justicia son muy tiranos, en este caso entendemos que está muy próxima la feria judicial, pero pedimos a Dios y la Virgen que se haga Justicia. Lo único que pedimos como familia a los abogados es que la causa vaya a juicio y en este momento se lo imploramos" finalizó.

El caso



Hugo Ariel Ocampo, que trabajaba como guarda de seguridad, fue asesinado el 18 de enero del año 2021 en Antapoca, Valle Viejo. Según la investigación de la fiscal Jésica Miranda, Bazán y Morales se habían puesto de acuerdo para asesinarlo.

Según la reconstrucción, el día del fatídico hecho, Ocampo salió de su domicilio y se reunió con Bazán, con quien supuestamente mantenía una relación sentimental, juntos se fueron a una construcción abandonada en Antapoca, donde se le unió más tarde Morales. Allí, Bazán y Morales le quitaron la vida golpeándolo en la cabeza para luego arrojar su cuerpo al interior de un pozo.

Morales fue imputado por “homicidio agravado por alevosía”, y Bazán, por “homicidio doblemente calificado por alevosía y por mediar una relación de pareja con la víctima”