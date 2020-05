Crimen del Parque América: La Fiscalía pidió 21 y 22 años de prisión para Segura y Pacheco

A más de tres años del crimen de Sebastián Pereyra, el juicio en contra de Ismael Rodrigo Segura y Hernán Pacheco, acusados de “homicidio en ocasión de robo”, tuvo ayer su penúltima audiencia, donde las partes expusieron sus alegatos y el tribunal, luego de una maratónica audiencia -que inició poco después de las 9:30 y se extendió hasta las 15:30- pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, a las 9:30, cuando se escuchará la última palabra de los imputados y el dictado de la sentencia.

Una vez abierta la audiencia y luego de algunos planteos de las partes, el imputado, Rodrigo Ismael Segura, pidió declarar. Sentado ante el estrado, el imputado negó, a líneas generales, haber participado del hecho del que se le acusa, indicando sentirse tranquilo. Sin embargo, el imputado no quiso responder preguntas de las demás partes.

Seguidamente, los jueces Luis Guillamondegui, Fabricio Gershani Quesada y Elizabeth Cabanilla, abrieron la ronda de los alegatos. Los primeros en exponer sus conclusiones fueron los representantes del Ministerio Público Fiscal.

A líneas generales, los Dres. Gustavo Bergesio y Ezequiel Walther mantuvieron la imputación de “homicidio en ocasión de robo” en contra de los imputados, solicitando, al momento de peticionar, la pena de 18 y 20 de cárcel. Entre sus argumentos, los fiscales citaron en la audiencia la declaración de los testigos, por ejemplo de Carlos Pereyra, quienes vieron a Pacheco y a Segura atacar y, finalmente, matar a Sebastián Pereyra, por haberse resistido al robo de su teléfono celular. Luego, el fiscal Walther se refirió a los imputados, señalando que el resultado del hecho fue el buscado por estos. “ No son primerizos, no son inexpertos. Se encargaron de hacer desaparecer las pruebas y amenazar a los testigos cada vez que se los mencionaba con la Policía. Son avezados delincuentes porque en el prontuario están cargados diez hechos, Pacheco y Segura, ocho y tres de ellos calificados. No son novatos, sabían lo que hacían y querían lo que hicieron”. Agregando: “Después de quemar la ropa, se encargaron de armar la coartada. Los testigos son todos clientes de Segura que los proveía. Y, valorando en conjunto con otras pruebas, la autoría y participación en el crimen de Pereyra quedó establecida (...)” finalizó.

Al momento de solicitar la pena, el fiscal titular, Bergesio, solicitó el cambio de carátula por “homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego” y pidió 21 años para Ismael Segura y 22 años de prisión para Hernán Pacheco.

Luego, fue el turno de las defensas (ver recuadro). Seguidamente, los magistrados pasaron a un cuarto intermedio para el próximo viernes a las 9:30, cuando se le dará la última palabra a los imputados y luego, se dictará el veredicto de sentencia.



El hecho

El 16 de abril de 2017, Sebastián Pereyra fue abordado por Hernán Pacheco en el ingreso al barrio Parque América, quien pretendía robarle el teléfono celular. Como la víctima se resistió, Segura, quien conducía una moto en la que había llegado junto aPacheco, dejó el rodado y se acercó a Pereyra y lo agredió. Al alejarse, le dijo a Pacheco, quien tenía un arma de fuego, que le pegara un tiro y este lo hizo, asesinando a Pereyra por la espalda.