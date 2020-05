Crimen del Parque América: se reanudó el juicio y el próximo martes habrá alegatos y sentencia

Tras casi dos meses de suspensión por el dictado del aislamiento preventivo social y obligatorio, este miércoles se reanudó la actividad judicial en la Cámara Penal N 2.

El tribunal, integrado por los jueces Luis Guillamondegui, Fabricio Gershani Quesada y la jueza Elizabeth Cabanillas, reabrió el debate donde se ventila la muerte de Sebastián Pereyra, cuya última audiencia -donde se escuchaba a los testigos- fue el 20 de marzo pasado.

Con la presencia de las partes en la sala, excepto la del imputado Hernán Pacheco -quien por estar privado de la libertad en el Servicio Penitenciario provincial y ante las disposiciones gubernamentales para evitar el contagio y trasmisión del Covid-19 siguió la audiencia a través del sistema Weber de videos conferencias habilitado por la Corte de Justicia de la provincia para que fuera parte de la audiencia.

Reanudo el juicio, tanto el abogado defensor del otro imputado Ismael Segura -quien también llegó esposado a la sala pero por un hecho cometido días atrás en el norte de la Capital y por el que permanece detenido en la comisaria- Dr. Luciano Rojas como así también de Pacheco, solicitaron la nulidad del debate; entendiendo entre otras causas, el tiempo transcurrido desde la última audiencia lo que les imposibilitaba poder recodar con precisión a los testigos que declararon a lo largo del juicio como así también sus dichos. Citando a distintos autores los abogados pidieron la suspensión ya que consideran que no podrán ejercer una correcta defensa. En oposición a ello, expuso el fiscal de la cámara Dr. Gustavo Bergesio quien considero que si bien es “un esfuerzo” de las partes el recordar lo que sucedió en las audiencias hace dos meses atrás comparo que “cuando un testigo se sienta en la sala le exigimos y hasta nos enojamos cuando no brinda detalladamente un relato de un hecho que ocurrió, no hace dos meses, sino hace dos años atrás o más”. Luego de escuchar a las partes, los magistrados pasaron a un cuarto intermedio. Al regresar, resolvieron no hacer lugar al planteo de las defensas de los imputados y dar continuidad con el juicio.

Sin embargo, y por cuestión de tiempo y por agenda de las partes, se acordó pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 26 para que se expongan los alegatos. Así también adelantó el tribunal que es su propósito concluir con el juicio por lo que ese mismo día y en caso de así ser necesario, se habilitara hora para el dictado de la sentencia.

Cabe recordar que Segura y Pacheco están acusados del delito de homicidio en ocasión de robo. El 16 de abril del año 2017 ambos lo interceptaron en la moto para robarle el celular y Pacheco lo mato de un disparo cuando intentó escapar.