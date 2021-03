Crimen de Saracho: Joven homicida reconoció el hecho y hoy habrá alegatos y sentencia

“Fui yo solo” dijo el joven Kevin Alexander Salvatierra en la sala de audiencias de la Cámara Penal Nº 1, haciéndose cargo del brutal crimen de Humberto Saracho, hecho ocurrido entre el 22 de abril y el 2 de mayo del año 2019 en Andalgalá.

Pasadas las 10.30 de la mañana, el tribunal constituido por los jueces Fernando Esteban, Mauricio Navarro Foressi y el juez subrogante, Rodrigo Morabito, se constituyeron en la sala y abrieron el debate con solo uno de los imputados sentado en el banquillo, tratándose de Kevin Alexander Salvatierra, quien debe responder por los delitos de robo y homicidio en ocasión de robo, todo en concurso real. En tanto, que el otro acusado, Cristian Raúl Moreno, no estuvo presente por razones de salud, resolviendo el tribunal desdoblar la causa y juzgar por separado al mencionado cuando se recupere. Moreno está imputado del supuesto delito de encubrimiento agravado.

Por secretaria, el imputado y las partes escucharon el relato de los hechos; para luego, el presidente del tribunal preguntarle a Salvatierra si iba a declarar o se iba a abstener. Asesorado por el letrado local, Orlando del Señor Barrientos, el imputado pidió declarar.

“Todo lo hice yo solo” expresó el joven, quien fue interrumpido por el juez Esteban para que aclarara a qué se refería con “todo”, en razón de que estaba imputado de dos delitos. “El homicidio, sí, fui yo. Pero el primer robo, no fui yo” aclaró el imputado; quien agregó “fue como se me leyó el hecho (en referencia a cómo había ocurrido el homicidio)”.

En otra parte de su declaración, Salvatierra dijo que al momento de cometer el homicidio estaba bajo los efectos de psicofármacos, indicando que consume desde los 16 años. “Pido perdón a toda la familia. Nunca quise hacer esto que hice, todo fue por la droga”, se mostró arrepentido el joven, quien le aseguró a preguntas del fiscal Jorge Silva Molina “estar arrepentido”.

Ante la confesión del imputado, el fiscal solicitó la palabra y le pidió a los jueces desistir de los testigos citados en el plenario, lo que fue compartido por la defensa de Salvatierra.

Finalmente, el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio para hoy a las 9.00 de la mañana, cuando se escuchará los alegatos de las partes y se dictará el veredicto de condena.



El hecho

El día sábado 20 de abril del año 2019, aproximadamente a las 21.00 horas, en el Puesto de Roque Araya, en La Banda, en el distrito de Julumao, cruzando el río de La Cañada, en Andalgalá, el imputado Salvatierra (a) “Kelo”, previo a forzar la barra de seguridad y abrir el candado de la pieza del inmueble, propiedad de Humberto Saracho, ingresó y se robó tres lazos que estaban colgados en un gancho, para luego marcharse, no sin antes volver a colocar el candado de la puerta; trasladando el botín a la casa de su cómplice, Moreno.

El cuerpo de Saracho fue encontrado el dos de mayo, determinando la autopsia como data de muerte entre 12 y 14 días antes.