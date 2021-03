Cuatro hombres fueron detenidos por el acoso sexual a una adolescente en la vía pública

Cinco hombres fueron detenidos en las últimas horas por personal policial, después de ser denunciados por una adolescente de 16 años y una mujer de 36, de acosarlas sexualmente y hasta intentar abusar de ellas.

El lunes a la noche, una adolescente de 14 años llegó llorando en una crisis de nervios a su casa y le contó a su mamá, quien la había enviado momentos antes a la despensa en las proximidades de su domicilio, que un vecino al que identifico con nombre y apellido junto a otros cuatro hombre la habían acosado sexualmente cuando regresaba a la casa. Asimismo, le dijo que como ella no le respondió nada, estas personas la arrinconaron contra la pared y habrían intentado abusar de ella.

Ante el relato, la madre de la adolescente llamó a la policía y luego, radicó la denuncia correspondiente.

Desde la Comisaría Primera enviaron el móvil al domicilio en cuestión, donde la jovencita al entrevistarse con los efectivos identificó a su acosador, al que conoce porque es vecino de la cuadra.



Detención

Inmediatamente, la patrulla se dirigió al lugar donde había sido interceptada la jovencita, procediendo los uniformados a la aprehensión de cuatro sujetos de apellidos Vidal (37), Bosio (30), Ledesma (41) y Rojas (36), quienes estaban en la vereda del domicilio de uno de los sindicados.

Seguidamente, los encargados del procedimiento pusieron en conocimiento de este a la fiscalía en turno a cargo del Dr. Federico Maturano, desde donde se dispuso que los sujetos permanecieran alojados en la comisaría. En tanto, se le solicitó a la progenitora de la adolescente que se trasladara a la unidad judicial y denunciara lo ocurrido.



Inquilina

Por otro lado, un sexagenario también fue detenido el lunes a la tarde por la policía. El procedimiento se concretó en el domicilio del acusado de apellido Ahumada, el cual no será identificado para resguardar a la víctima, quien también habita en dicho inmueble, de 36 años.

Según la información policial a la que tuvo acceso este diario, a las 16.00 horas aproximadamente, arribó al lugar efectivos de la Comisaría Séptima ante el llamado de una joven, quien requería la presencia del móvil porque su madre había sido agredida físicamente.

Al arribar, la víctima de 36 años les dijo que es inquilina en el lugar y que el propietario del inmueble, el ahora detenido, no la dejaba retirarse. Asimismo, dijo que es acosada constantemente por el sexagenario, quien hasta habría llegado a ofrecerle dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con él.

Luego de escuchar a la víctima, quien pidió también ser asistida por un profesional de la salud por las lesiones sufridas, los efectivos arrestaron al sindicado y lo trasladaron a la dependencia, donde permanece detenido a disposición de la Justicia.