Cuatro motociclistas heridos en tres siniestros

Las motos son los principales vehículos que protagonizan la mayoría de los siniestros viales en las calles y avenidas de la Capital.

En las últimas horas, cuatro motociclistas ingresaron a urgencias del Hospital San Juan Bautista, trasladados en ambulancias del SAME, tras quedar involucrados los rodados en los que se conducían en sendos siniestros viales.

Uno de los hechos tuvo lugar a las 21:30 horas del miércoles, en la intersección de la avenida Virgen del Valle y calle Mota Botello, y fue protagonizado por una motocicleta Brava Nevada 125 color roja, dominio 459 KYM. Rodado que era conducido en la oportunidad por Pablo Gabriel Liberti (26) quien, por razones que se desconocen, derrapó y terminó sobre la calzada. Consecuencia de las lesiones sufridas, el motociclista fue asistido por personal del SAME y derivado al hospital.

Otro siniestro vial lo protagonizó un efectivo de la policía. Se trata de Federico Mansilla (37), quien, en circunstancias que se conducía en una moto detrás de la cancha Vélez Sarsfield, a cumplir el recargo en la Jefatura de Servicio, colisionó con un automóvil VW Gol modelo Trem, que circulaba por el pasaje Vélez Sarsfield al mando de Dante Segovia (43). Producto del impacto, el suboficial sufrió lesiones de carácter menor.

Asimismo, en calle Capital Federal, intersección calle Víctor Mauvecin, una motocicleta Yamaha YBR, color negro, sin dominio, conducida por Ana González (46), quien iba en compañía de Roxana Herrera (23), colisiono con un automóvil Volkswagen Up, de color blanco. El vehículo mayor era conducido por María Graneros (32), quien circulaba por calle Víctor Mauvecin con sentido oeste. A raíz del choque, las ocupantes de la moto terminaron en la calzada con lesiones, arribando al lugar dos ambulancias del SAME, quienes, luego de brindarles los primeros auxilios en el lugar, las trasladaron al hospital.