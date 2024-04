Cuchillos, tijeras, cadenas y alcohol: la impactante requisa a los hinchas de Boca

Las imágenes son impactantes y causan preocupación en la previa del Superclásico de este domingo entre River y Boca. En los accesos a la Provincia de Córdoba, los organismos de Seguridad requisaron este domingo varios de los micros de ambas hinchadas y se encontraron de todo: cuchillos de diversos tamaños, tijeras, cadenas y muchísimo alcohol. "Estoy tiene que ser una fiesta, necesitamos el fervor de la gente, porque es un partido entre dos adversarios y no dos enemigos", aseguró Marcelo Frossasco, presidente del Consejo de Seguridad deportiva de Córdoba.

"Desde muy temprano estamos monitoreando la llegada de los simpatizantes por las rutas de acceso, con 90 micros de cada equipo en promedio. Todo viene de acuerdo a lo planificado. Son los controles habituales que los fuimos diciendo, que advertimos que no trajeran elementos porque iban a ser incautadas sea en la ruta o en los accesos al estadio", completó Frossasco, en declaraciones a TyC Sports, acerca de la previa del retorno de ambas hinchas para un Superclásico, por primera vez desde la Supercopa 2018 en territorio nacional.

Hasta pasadas las 9:00 de este domingo, la Policía ya había controlado 92 colectivos, según informaron a través de un parte de prensa, y se revisaron las pertenencias de casi 4500 simpatizantes.

"Son los controles habituales, elementos que se incautan sobre la ruta o en las adyacencias del estadio. El personal tiene la orden de registrar todo aquello que atente contra el operativo", afirmó Frossasco.

Además, el encargado de la seguridad confirmó que tres horas del inicio del encuentro, previsto para las 15:30, se abrirán las puertas del Kempes para que el público comience a ingresar a las tribunas.

Megaoperativo y alerta máxima

Una gran cantidad de barrabravas de ambos clubes ya tienen las entradas para ingresar este domingo al Kempes, con capacidad para 57 mil personas. Y para que no haya problemas, hubo una organización entre todas las fuerzas de seguridad intervinientes en el operativo para que no haya problemas ni enfrentamientos en los traslados. Eso sí, aquí en Córdoba aseguran que los que tienen derecho de admisión no entrarán al estadio. Por eso se pide el DNI físico para el acceso, además del ticket.

“Nosotros ya le comunicamos a ambos clubes que el que tenga derecho de admisión que no venga porque no va a poder entrar”, afirmó en diálogo con Clarín, Marcelo Frossasco, presidente del Consejo de Seguridad Deportiva de Córdoba, mientras realizaba una inspección por el Kempes para ajustar detalles de cara al partido junto a integrantes de AFA y de la Liga Profesional.

Luego, Frossasco detalló el operativo: “Habrá 1.800 efectivos entre Policía, agentes privados, Tribuna Segura, la Agencia Córdoba Deportes, Tránsito, Defensa Civil y Fiscalización y Control de la Vía Pública. A su vez, el programa Tribuna Segura Córdoba va a estar operando en todos los portones de ingresos. Y tenemos el complemento del Ministerio de Seguridad de Nación con el área de Eventos Deportivos, que colaboran en el estadio y en los retenes que se realizan en Toledo, por Ruta 9 y en Río Cuarto, por Ruta 8. Se van a controlar las admisiones de ambos equipos”.

De todos modos, en el tema del derecho de admisión hay una sustancial diferencia. La cúpula de Los Borrachos del Tablón está impedida de poder ingresar porque figuran en el listado de prohibiciones, mientras que los de La Doce, no. Aunque todavía hay barras de ambos clubes en la base de datos de Tribuna Segura. De River, hay 4900 simpatizantes, de los que 200 serían barras y de Boca, hay 5.200, de los que 80 están signados como integrantes de la barrabrava. Estos datos surgen del registro del Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

“La diferencia es que la cúpula de la barra de Boca, que estuvo en Tribuna Segura por una sanción administrativa del Estado ya la cumplió. Entonces, si una vez cumplida la pena no cometieron ninguna infracción, no hay manera de meterlos, a no ser que la dirigencia de Boca lo solicite. Y a los de River, por diversas infracciones, los incluimos desde el Estado en el listado, y paralelamente la dirigencia de River, a muchos de ellos los tiene en derecho de admisión”, explicó un alto funcionario de Seguridad nacional a Clarín.

Para garantizar la seguridad y que los controles se cumplan, los organismos de Seguridad diagramaron un megaoperativo para los traslados. Se pasarán la posta entre cuatro Policías distritales y Gendarmería.

La barra de Boca, con Rafael Di Zeo y Mauro Martín a la cabeza, saldrá desde la Bombonerita este sábado por la noche en 12 micros (y llevarán las banderas grandes en autos particulares). Allí actuará la Policía de la Ciudad, que, luego de cacheos y requisas, los escoltará hasta el Acceso Oeste, donde entrará en acción la Policía de Provincia de Buenos Aires y acompañarán desde esa autopista hasta Colón, donde, tras cruzar ese pueblo bonaerense, serán recibidos por la Policía de Santa Fe, que estará esperando con carros de asalto y móviles para continuar el traslado por la ruta 8 hasta el límite provincial con Córdoba, ubicado en la ciudad de Arias. Ahí todo queda en manos de la provincia mediterránea. A su vez, Gendarmería participará en los retenes.

Por su parte, Los Borrachos del Tablón saldrían ya en la madrugada del domingo. Los datos que tienen desde Seguridad es que algunos de ellos irán camuflados en los 15 micros que saldrán con hinchas comunes e integrantes de filiales desde la Ciudad de Buenos Aires y otros lo harán en autos particulares desde Provincia de Buenos Aires. Intentarán pasar desapercibidos.

No hay un Superclásico con las dos hinchadas en el estadio desde el 14 de marzo de 2018, cuando River le ganó a Boca la final de la Supercopa Argentina en Mendoza. Entonces, la preocupación es grande, sobre todo por la presencia de las barras. Y hay una alerta máxima en búsqueda de que el partido más importante del fútbol argentino se viva con tranquilidad.