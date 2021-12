Débora Molina: Cuando fui al velorio de mi madre, me enteré que mí padrastro también había muerto

El juicio contra Carlos Fuenzalida acusado de provocar la muerte de Ramón Gustavo Aguirre y Sandra Quiroga en siniestro vial ocurrido en 2015 tuvo esta mañana una audiencia clave, con el testimonio de una de las hijas de la víctima.

Sentada ante el juez y acompañada por una psicóloga, Débora Abigail Molina, hija de la mujer fallecida quien viajaba también en el vehículo siniestrado, dio un duro relato de lo ocurrido aquella noche.

La joven, hoy de 24 años, recordó que esa noche se dirigía a Moana junto a su madre y su padrastro cuando al pasar por el cementerio privado fue encandilado por una luz. "De allí no recuerdo nada" y cuando me desperté alguien me tenía de la mano y escuchaba a mí mamá, pero después escuché ambulancias y ya no la sentí a mí mamá”, dijo la joven.

En su testimonio, señaló que “me llevaron al hospital y no me decían nada. Yo preguntaba por mi mamá y nadie contaba. Después mi hermana me dijo que estaba en una operación. Al día siguiente me dijeron que había muerto, yo quería salir del hospital pero no me dejaron hasta que fue mi padre biológico”, sostuvo Débora y agregó: “Cuando fui al velorio de mi madre me enteré que mí padrastro también había muerto”.

Seguidamente, recordó que “él era la imagen paterna que teníamos con mis hermanos. Nos acompañaba a todos los actos o eventos que teníamos”.

Ante el cruel relato y las crisis nervios que sufrió la jovencita a quien le quedó cómo secuela del siniestro su relato se cortó en varias instancias por su estado anímico.

También en la declaración la jovencita dijo que le costó terminar la escuela y seguir con su vida. Desde que falleció nuestra madre nuestras vidas cambiaron por completo.

A preguntas de una de las partes, la joven, visiblemente movilizada por la angustia y el dolor, indicó que nadie se acercó a pedirle perdón por lo que ocurrido. “Pareciera que a nadie le importó nada”, acotó.

Finalmente, antes de retirarse del recinto Débora le pidió al juez "sólo justicia para su madre y su padrastro".