Declararon culpable a los dos hermanos por el abuso de una vecina de 13 años

El fallo fue dictado por unanimidad por los jueces del tribunal Rodrigo Morabito, Silvio Martoccia y la Dra. Elizabeth Cabanilla, quienes encontraron culpable a los dos hermanos de 16 y 19 años, al momento del hecho ocurrido en noviembre de 2020, del delito de abuso sexual con acceso carnal. Al mayor de ellos, el tribunal le impuso la pena de ocho años y, al menor, le declaró la responsabilidad penal hasta el mes de agosto próximo, cuando alcance la mayoría de edad, momento en el que el tribunal resolverá si le aplica una pena al joven y cuál será la modalidad de su cumplimiento. En la sentencia los magistrados resolvieron también que el mayor, quien cuenta con pulsera electrónica y está cumpliendo prisión domiciliaria en su casa, continúe así hasta tanto la sentencia quede firme. En el caso del menor de los hermanos, se ordenó el traslado al centro Santa Rosa hasta el próximo lunes, cuando se le coloque la pulsera electrónica y cumpla la pena en el domicilio.

Además, resolvieron, tal como lo pidió la asesora de menores Dra. Faerman, solicitar al Ministerio de Educación que se articulen los medios necesarios para el dictado de la educación sexual en las escuelas y, al Ministerio de Salud, dar cursos a los jóvenes del barrio donde viven la víctima y los victimarios, sobre la salud reproductiva responsable, atento a lo que se ventiló en el debate en cuanto a la vida sexual de los involucrados.

La sentencia se dio a conocer cerca de las 16 horas, luego de que, entre las 9:30 y las 14:00 horas, las partes expusieran los alegatos.

El fiscal especialista de Guillermo Narváez mantuvo la imputación para ambos hermanos y pidió la declaración de la responsabilidad penal para el menor de los hermanos y, para el mayor, la pena de ocho años y seis meses de prisión efectiva.

Luego alegó la asesora de menores Dra. Faerman, quien pidió que se le enseñé a los jóvenes del barrio educación sexual. Finalmente, alegaron los abogados Fernando Contreras y Marcos Gandini, defensores de los imputados, quienes, a líneas generales, pidieron la absolución de ambos por el beneficio de la duda.

Disturbios



Conocida la sentencia a las 16 horas, familiares de los imputados forcejaraon con la policía. La madre de los hermanos condenados logró atravesar las vallas de seguridad, pero fue rápidamente reducida por la policía apostada en el lugar.