Declararon dos testigos más y el imputado volvió a negar haberle pagado a un sicario

El juicio oral y público en el que se ventila el homicidio y femicidio de Brenda Micaela Gordillo dio continuidad ayer, en el recinto de la Cámara Penal N° 1 con el comparendo de dos de los siete testigos previstos para la audiencia y una nueva y breve declaración del imputado, Naim Vera. Al momento del traslado del imputado desde el recinto a su lugar de detención, los manifestantes arrojaron huevos, siendo atacados también los periodistas y fotógrafos abocados a la cobertura del debate.

La audiencia de ayer, la cuarta del juicio, fue una de las más breves. Si bien estaba previsto la declaración de siete testigos, de los cuales solo habían comparecido seis, abierta la audiencia, el abogado de la querella, Dr. Ibañez, solicitó la palabra y pidió a los jueces del Tribunal, Dres. Fernando Esteban, Mauricio Navarro Foressi y Rodolfo Moreno, desistir del comparendo de cuatro de los seis testigos, tratándose de Esteban Lobo, Tapia, Agüero y Esquiú, para que luego se introdujeran sus dichos en la instrucción por simple lectura. Con la conformidad de las demás partes, el tribunal desistió de los testigos mencionados y solo se escucharon en el recinto a Pamela Pedraza y Guillermo Vazquez.

Pedraza fue la primera en declarar. La testigo dijo ser numeraria de la Policía de la Provincia, quien el día del hecho, primero de marzo de 2020, mientras cumplía tareas de prevención sobre la Ruta Provincial N° 4, a la altura del puesto caminero de Las Rejas, identificó y controló al imputado, quien al ser consultado a qué se dirigía al centro, le dijo que regresaba de dejar “a su novia”.

A preguntas de las partes, la testigo dijo que no vio nada extraño en el joven, “no lo vi nervioso”, “preocupado” o “desvelado”, “estaba bien. Me dijo 'voy de regreso a mi casa'”.

Luego, fue el turno de Guillermo Vazquez, quien es amigo de Gabriel Vera, hermano de Naim. El joven, de 22 años, relató que conocía a Brenda Micaela Gordillo. Si bien personalmente no se habían encontrado nunca, si aclaró en el estrado que se enviaban mensajes y que dejaron de hacerlo unas semanas antes de que ocurriera el hecho.

Contó que conocía a Naim porque era amigo del hermano y que lo veía como una persona normal; “tenía problemas, como todos los adolescentes, nada fuera de lo normal. Es una persona dentro de todo tranquila”, puntualizó.

Sin embargo, la querella pidió se le diera lectura a lo declarado con anterioridad, en donde el testigo había hecho mención a lo que le dijo a Brenda, con quien, recordemos, se conocían a través de mensajes. “? Naim no se estaba portando bien, que tenía otras mujeres y que una vez lo había visto pelearse en un boliche”.



“Nunca le pagué a alguien”

Luego de escuchar al último testigo, el abogado defensor de Naim Vera, Dr. Ferrara, pidió la palabra y solicitó que su defendido vuelva a declarar en relación a los dichos del testigo Manzur, quien la semana pasada declaró y dijo que Naim le había contado que había pagado a un “negro” para que le hiciera daño a Brenda.

“Buenos días, señores jueces. Lo único que tengo para decir es que nunca le pagué a alguien para que le haga daño a Brenda. Las mujeres que debían declarar hoy -por ayer- no vinieron porque todo lo que dijeron es mentira”.

Asimismo, en su breve relato, Naim hizo mención a Marta Chayle, quien sería la madre del supuesto sicario contratado por este. Finalmente, sin responder preguntas, el imputado volvió a ocupar el banquillo junto a su abogado.

Seguidamente, el letrado solicitó al tribunal que se cite como testigo nueva a Chayle, de quien dio su domicilio particular para su notificación y que el día miércoles, cuando se reanude la audiencia, se presente ante el estrado. Para ello, decidió a su vez desistir del testimonio de Alfredo Carabus, quien iba a declarar junto a otros dos profesionales el miércoles como testigo ofrecido por la defensa del imputado.

Finalmente, y tras correr vistas a las partes, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles, para dar continuidad al juicio.

En caso de que no se presentes inconvenientes o planteos de alguna de las partes, el miércoles se finalizaría con la ronda de testigos y el jueves, podrían ser los alegatos para el viernes, finalmente, dictar el veredicto de sentencia.



Huevazos

Cuando Naim Vera era trasladado desde la Cámara a su lugar de detención, los familiares y amigos de Brenda Micaela Gordillo arrojaron huevos contra el imputado y la policía, que desplegaba el operativo de prevención. Huevos que impactaron también en los periodistas de los distintos medios de comunicación, apostados para la cobertura del juicio.

La situación llevó a unos enfrentamientos entre los manifestantes y parte de la prensa afectada, por lo que debió intervenir la policía, no pasando la situación a mayores.