Declararon los últimos testigos respecto a la Organización Narco

Hoy en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal finalizó la lista de testigos en el marco del juicio contra la organización narco que tiene a 17 personas imputadas.

Declararon un total decinco testigos: tres gendarmes, un oficial que trabajaba en Drogas Peligrosas y el hijo de Daniel Cuevas, uno de los imputados.

Alan Cuevas fue el primero que declaró mediante video conferencia. La declaración de abono – al ser hijo no puede declarar en contra de su padre – se limitó a describir la operación con una camioneta que le iba a vender a Eva Portillo, comentó que la mujer le había ofrecido un VW Bora y dinero pero que él no aceptó porque no le convenía por el tipo de auto. Después dijo que luego se comunicó nuevamente para ofrecerle como parte de pago una casa que tenía en las Termas de Río Hondo.

“Mi papá que trabajaba con lo del Turismo me dijo que la casa podía servirnos. Él estaba trabajando con eso con un amigo en Santa Fe”, dijo. Finalmente la venta de la camioneta se concretó. Su padre acompañó a Portillo para ver la propiedad y fueron en la camioneta que era conducida por el nieto de Portillo, Alex López, uno de los ahora imputados.

“Estaba muy interesada en la camioneta porque dijo que era un regalo para el nieto”, agregó Cuevas.

El joven comentó que luego se enteró que su padre estaba arrestado y que viajó desde Buenos Aires a Catamarca para interiorizarse. “Acá estamos 4 años después para tratar de esclarecer este asunto”.

Uno de los gendarmes que declaró, de apellido Ibáñez, reveló cómo era la conexión entre cada uno de los integrantes y que todo salió a la luz gracias a las escuchas telefónicas.

El Tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 7 a la mañana. Ese día comenzarán los alegatos.