Declaró, negó los hechos y habló de una venganza familiar

Tal como estaba previsto, en la mañana de ayer, pasadas las 9.30 horas, dio inicio en la Cámara Penal N° 2 el juicio en contra de un hombre mayor de edad, oriundo del departamento Belén, quien debe responder por tres hechos, uno de amenazas, otro de lesiones y el tercero de abuso sexual, todo en concurso real. Hechos ocurridos entre el 9 y el 14 de marzo del año 2020, en los que resultara víctima su expareja y madre de sus dos hijos.

Como los delitos que se ventilan son de índole privada, el juicio se realizó a puertas cerradas. Luego de la lectura de la requisitoria de elevación a juicio, el presidente del tribunal, integrado por los jueces Luis Guillamondegui, Silvio Martoccia y Fabricio Gershani Quesada, le otorgó la palabra al imputado para que ejerciera su derecho a la defensa. Asistido por el Dr. Marcos Gandini, A F. se sentó ante el estrado y declaró por más de una hora y media. A líneas generales, fuentes judiciales indicaron que el imputado negó los hechos por los cuales está sentado en el banquillo y, al igual que lo manifestó en la etapa de la investigación penal preparatoria, la víctima sería quien no aceptaba que la relación entre ellos había terminado y que él iba a volver a formar otra familia. Hechos por los que le realizaba escenas de celos. También manifestó que todo lo denunciado por su ex era mentira y para él fue por una “venganza familiar”.



Testigos

Tras escuchar al imputado, el tribunal hizo ingresar a la sala a los primeros cinco testigos citados para el debate.

La víctima fue la primera en declarar. La mujer ratificó lo ya denunciado el 14 de marzo del año pasado, es decir, cada uno de los hechos de violencia de género que sufrió por parte de su expareja, luego de que este se enterara que estaba en pareja.

También declaró la hija adolescente de ambos, quien recordó de los hechos lo que le había contado la madre, según explicó. Como testigo también ingresó a la sala, la actual pareja de la víctima y su exsuegra, quienes se mantuvieron en sus dichos, tal como consta en la instrucción de la causa, y no aportaron ningún dato nuevo. La ronda de los testigos citados para la primera audiencia concluyó alrededor de las 16.00 horas, finalizando y pasando el tribunal a un cuarto intermedio para hoy, a las 9.00 de la mañana. Para la segunda audiencia, se prevé escuchar a tres testigos citados por la defensa del imputado. Como todos son oriundos del departamento Belén, el interrogatorio se realizará a través del sistema de videoconferencia.



Los hechos

El día 9 de marzo, en horas de la madrugada, encontrándose el imputado en la casa de su madre, agredió con puntapiés y golpes de puño a su expareja por todo el cuerpo, causándole lesiones, además de destruirle el teléfono celular que tenía en su poder.

El día 12 del mismo mes, del 2020, en horas de la mañana, cuando la víctima regresaba a su casa -la que colinda con la casa de la madre del imputado donde él estaba residiendo, tras haberse separado casi dos años antes- fue sorprendida por A.F., quien la tomó del cuello hasta desvanecerla, para luego taparle la boca con una cinta ancha. La mujer reaccionó y comenzó a llorar, pidiéndole que no la matara, cuando intentaba atarle las manos. En esas circunstancias, ingresó a la vivienda el pequeño hijo de ambos, de solo tres años de edad, por lo que el sujeto desistió y desató a la mujer.

Sin embargo, antes de marcharse de la casa, la amenazó, diciéndole que la mataría si se iba o si lo denunciaba.

Dos días después, es decir el 14 de marzo, a las 11.30 aproximadamente, el imputado ingresó a la casa de la víctima y, bajo amenazas, la obligó a ingresar a la habitación, donde le sacó la ropa y la obligó a que le practicara sexo oral, para luego, contra su voluntad, abusar sexualmente de ella.