Declaró Reales: Cuando supe que había muerto, no quise vivir más

El 28 de diciembre del año 2018, Dayana Reales regresaba desde el centro de Tinogasta con destino a la localidad de San José, al mando de una moto, cuando embistió desde atrás y le provocó la muerte a Noelia del Socorro Villacorta, quien caminaba sobre la calzada de la ruta interdepartamental que une dichas localidades, junto a su hermana Libia y su amiga Dalma.

Por el hecho mencionado, Dayana, actualmente de 22 años, se sentó ayer en el banquillo de los acusados en el recinto del Juzgado Correccional N° 3, donde luego de escuchar la intimación del hecho por parte del juez Javier Herrera, declaró. La joven estudiante, quien cuenta con la asistencia técnica del Dr. Quintar, se quebró en más de una oportunidad al recordar aquella noche e indicó en la sala que dos meses después, cuando ella recuperó el alta médica, ya que había sido internada en grave estado en esta Capital, se enteró que esa noche había chocado a una persona y que había fallecido.

“Cuando me enteré el 25 de febrero, que ella había muerto, no quería seguir viviendo más. Atenté contra mi vida, me corté las venas, no quería vivir. Nunca tuve la intención de que esto pasara. No la vi en la ruta. A esa hora nunca sabe haber gente caminando. Lo siento mucho”, expresó la joven entre sollozos. Ante las preguntas de las partes, la imputada recordó que el siniestro ocurrió en una “curva cerrada” y que las peatones no llevaban ningún elemento que pudiera hacer que ella se percatara de la presencia de las mismas.

“Había ido a buscar aceite en el centro de Tinogasta para arreglar una moto. Esta moto era de mi hermano y tenía luz. (...) Pero yo no tenía licencia, hacía poquito había cumplido los 18 años (...)”, precisó.

Por otra parte, manifestó que siempre quiso pedirle perdón a la familia de la víctima, pero nunca pudo. “Los entiendo porque perdieron un familiar. También estoy mal, hubo momentos en los que no quería seguir viviendo. Solo quiero que sepan que no fue mi intención”. El debate continuará hoy a las 9.00 de la mañana con los testigos.