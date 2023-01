Declaró el suegro de Fernando Báez Sosa: "No le deseo a nadie lo que vi"

Una decena de amigos de Fernando Báez Sosa, el adolescente asesinado acudieron este martes al Tribunal para brindar testimonio en la segunda audiencia del juicio a los ocho rugbiers acusados del crimen.

En su declaración dentro del juzgado, el suegro de Fernando, Oscar Rossi, brindó detalles del día del crimen: “Sonaba mi celular. Era mi hija que me llamaba: 'Papá, por favor, venite a Gesell que Fernando está en el hospital y yo en la comisaría', me dijo. 'En el hospital, ¿cómo?, le pregunté. Y enseguida sentí que un chico le decía: 'Estamos en una fiscalía y Fernando en el hospital”.

Cuando llegó a Gesell, la fiscal Verónica Zamboni le contó la noticia sobre el fallecimiento de Fernando. Según su papá, Julieta tenía la camisa negra de Fernando en la mano en la noche del crimen. La fiscal le solicitó colocarla en un sobre para poder tomar de allí material de ADN.

Reconocimiento del cuerpo

Rossi aseguró que vio el cadáver de Fernando “después de la autopsia”, y continuó conmovido con fuerte discurso: “No le deseo a nadie ver lo que yo vi en el cuerpo de Fer. Ni al peor animal en el medio del campo. A ningún papá le deseo ver a Fernando acostado y esperando que lo ingresen a un cajón” contó.



La actualidad de Julieta, la novia de Fernando

Hoy, Julieta es bailarina y da clases de danza. Cursaba Derecho, aunque pausó su carrera. Su padre asegura que vive con tratamiento psicológico. Esto lo aclaró tras una pregunta de Fernando Burlando, abogado de la víctima. El fiscal Gustavo García afirma que su cuadro actual es consistente “con un síndrome de estrés post traumático”.

El padre refirió que al terminar la escuela hizo terapia para ver “su orientación vocacional”, pero después del crimen tuvo que darle continuidad: “El primer año lo pasó recluida en la habitación. Con el apoyo psicológico, pudo empezar a hacer lo que habitualmente hacía”, dijo Oscar.



Fernando y su novia.

“Julieta no esta preparada para afrontar el juicio. Está entera pero no esta preparada para contar lo que vivió el dia del hecho”, aseguró el padre y confirmó que no va a declarar.