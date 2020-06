Declaró la víctima de uno de los arrebatos y señaló en la sala a los imputados

Ayer, en horas de la tarde, dio continuidad en la Cámara de Sentencia Penal Juvenil el debate oral y público, donde Julio Vaca, Ezequiel Julio Villalba y un joven de 22 años -tenía 17 al momento del ilícito- responden por varios delitos contra la propiedad, cometidos entre los años 2015 y 2018.

Luego de que en la primera audiencia se escuchara a los imputados, ayer fue el turno de una de las víctimas y de una testigo que la socorrió.

Se trata de Claudia Soria Ibañez, a quien el 6 de abril del 2018, a las 21.00 horas, la despojaron de su cartera amedrentándola, supuestamente, con una “espadita” frente a la plaza Ombú. Este hecho fue, en la primera audiencia, motivo de careo entre los imputados mencionados, ya que ambos indicaban ser la persona que conducía la moto y no quién abordó a Soria y le robó.

Acongojada y quebrada emocionalmente, Ibáñez recordó detalladamente lo que le sucedió aquella noche y pidió que se haga justicia: “Solo quiero que se haga justicia. Que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé. Salimos a trabajar y no sé qué nos puede suceder. Aquella noche, salía de trabajar y cuando iba a tomar el colectivo, apareció esta moto desde donde bajó un tipo. Sentí que me asentó una punta en la espalda y comenzó a forcejear para quitarme la cartera. Me aferré a la cartera porque tenía el dinero que había cobrado. Como me resistía, me golpeó y me hizo caer al suelo, donde me arrastró hasta que la cartera se rompió y se fue. Comencé a gritar pidiendo ayuda y un vecino me socorrió” manifestó, quebrándose en llanto en varios pasajes de la declaración. Cabe señalar, que al momento de declarar, los jueces del tribunal, Rodrigo Morabito, Fabricio Gershani Quesada y Luis Guillamondegui, retiraron de la sala a los imputados, quienes, tras la declaración de la damnificada, volvieron a ingresar. Fue ahí cuando, en respuesta a preguntas de las partes, Ibáñez reconoció en el recinto a un joven de 22 años y a Vaca como quien la atacó y conducía la moto el día que la asaltaron. Luego, declaró la testigo Gabriela De Marco, quien dijo a líneas generales haber socorrido a la víctima minutos después de sucedido el ilícito.

Finalmente, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 15:30 horas, cuando las partes expondrán sus alegatos y, finalmente, los jueces del tribunal darán a conocer el veredicto de sentencia.



Las acusaciones

R.F., -el adolescente en aquel entonces-, Julio Vaca y Julio Villalba deben responder en forma conjunta e individual, respectivamente, por los siguientes delitos robo simple, resistencia a la autoridad (solo el adolescente), robo agravado por el uso de armas (Vaca agravado por la participación de un menor de 18 años) y robo simple, todos en calidad de autores y coautores.

Hechos estos que ocurrieron en enero de 2015, abril de 2018 y noviembre de 2016, en distintos sectores de la ciudad Capital, de los que resultaron damnificadas Elisa Flores, Claudia Soria y Mayra Pérez, quienes fueron ayer convocadas como testigos en el debate.