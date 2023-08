Defensa: "Ahora la fiscalía plantea un informe antropológico con 40 mil sospechosos"

Tal y como sucedió al comienzo de esta semana, familiares y amigos de Dardo Condorí, quien está imputado en el crimen de Raymundo Barrionuevo, se manifestaron nuevamente. En esta oportunidad, la manifestación se encaminó a marcar presencia ante el Juzgado de Control de Garantías de Avenida Virgen del Valle al 100.

Esto por cuanto en esta jornada está previsto que se resuelva la audiencia de control jurisdiccional planteada la semana pasada, en donde su abogado Marcos Gandini pidió la libertad de Condori. Al término de la misma, el abogado refutó los planteos efectuados desde la Fiscalía para sostener la prisión de Condori, considerando que todos los elementos probatorios “son a favor de mi defendido”.

En este punto, Gandini refirió sobre un dato presentado por el Ministerio Público y dijo: “una de las cosas que me llamó la atención es un pedido de un estudio antropológico sobre que un 10% de la población de Catamarca mide 1.52 mts, que es la estatura de mi asistido. Y si hacemos números, estamos hablando de 40 mil sospechosos. Y por eso me refiero, con el mayor de los respetos, que no se está haciendo una valoración seria de la prueba”.

Ahora, y habiendo alegado todas las partes, el juez tiene cinco días para definir la situación de Condorí.

Por otra parte, el letrado hizo mención que en el expediente el fiscal solicitó una pericia psicológica a la pareja de Condorí, hija de Raymundo Barrionuevo.

"Ya nos opusimos a la medida. No sabemos lo que se busca con esa pericia, aún cuando la misma dice que busca saber, conocer si la pareja de Condorí era víctima de violencia de género por mí asistido", explico.

En tanto, Adrián Condorí, hermano del imputado, sostuvo que para la detención “no tiene pruebas” y reiteró que la expectativas están puestas en la verificación de las pericias de ADN que no lo están situando en la escena del crimen.