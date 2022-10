Defensa: "Culpable por Exceso en la legitima defensa y, el resto, no culpables"

La defensa comenzó su alegato repasando la versión de los hechos de aquel sábado 28 de noviembre en el cual sucedió el homicidio de Chanampa que dieron los imputados.

El abogado defensor Juan Pablo Morales señaló que habría comenzado cuando los cuatros “son detenidos por el impacto el impacto de una piedra. Gastón se bajó y se fue, por lo cual no tuvo intervención ninguna. Gabico quedó tirado y Gabriel consignó de defensa y Walter a los, fines de defender su vida por una agresión ilegítima que él no provocó, se excedió y le dio muerte a Sebastián Chanampa.” Por ello, según el abogado defensor, “Walter debe responder por homicidio agravado en legítima defensa.”

Además, resaltó que no está probado en la causa que sus defendidos “iban con un revolver.” y que “no está probado que haya habido un problema en el Stud y lo que no está probado, no existe.”

Por otro lado, cuestionó la declaración de Vera a la cual apuntó de “mentira”. “Lo que sirven son las pruebas lo que se percibe por los sentidos y dijo que vio un sable y era un palo. No es un hecho menor que Vera diga que encontraron un sable en la casa del cuñado de Walter y era un palo lo que tenía Lazarte. (...) Vera quiso meter por la ventana que fue un sable.” aseveró.También, la defensa sostuvo que durante el debate se dejó asentado que sus defendidos habían sido víctimas de agresión. “Las lesiones en los imputados están probadas y fueron por defensa. Las víctimas fueron ellos y lamentablemente falleció Sebastián Chanampa, de lo que Walter pidió disculpas a la familia.” continuó.

Respecto a los tres imputados acusados de ser partícipes secundarios del homicidio, la defensa cuestionó los planteos de la Fiscalía y la querella, y remarcó que no hay ninguna participación.

Posteriormente, se dirigió hacia el jurado el abogado defensor Marcos Gandini, quien respetó a los tres imputados señalados como participes secundarios, sostuvo también que no tuvieron ninguna participación, y alegó que “cuando la fiscalía se refirió a la participación de ellos dijo que ellos colaboraron, que ellos contribuyeron, pero la fiscalía no dijo en qué consistió eso y ellos están injustamente detenidos”.