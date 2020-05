Delincuentes volvieron a visitar otra vez la Escuela Revolución de Mayo en pocas horas

A pesar de que rige el aislamiento social y obligatorio por la pandemia del Covid-19, los robos en establecimientos escolares no cesan. Desde que inició la cuarentena, hace ya 45 días, se conocieron al menos el robo en cinco establecimientos escolares de Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.

Ayer, se conoció que en la madrugada del día martes, aproximadamente a la 1:40, la directora del Nivel Inicial, Natalia Márquez, de la Escuela “Revolución de Mayo”, sita en Avenida Misiones S/N se hizo presente en la Unidad Judicial N° 9 y denunció un importante ilícito en el establecimiento escolar.

Cabe recordar, que el día lunes a la madrugada, la policía arrestó a un joven de apellido Acevedo y otro se dio a la fuga, cuando transportaban 26 computadoras portátiles del programa Conectar Igualdad, que habían sido sustraídas de dicho establecimiento escolar.

De acuerdo a la denunciante, el día 27 de abril fue la última vez en la que constató la presencia de los elementos ahora robados de la escuela.

Según le dijo a la policía, alertada por un llamado telefónico, llegó a la escuela el día cuatro de mayo a las 22.30 horas, observando que varias de las puertas de acceso a las aulas estaban violentadas.



Robo

Al recorrer las instalaciones, notó el faltante de los siguientes elementos: tablets; notebook; memorias; pizarras, una bomba de agua, una heladera, PCs varias, teclados, mouse, etc.

Tras ser denunciado el ilícito, trabajó en el lugar personal de la Unidad Judicial N° 9, bajo las directivas de la Fiscalía en feria. Cabe señalar, que en razón de la cuarentena obligatoria, el edificio escolar no cuenta con seguridad privada ni sereno, lo que facilita el accionar de los amigos de lo ajeno, quienes no respetan la cuarentena.