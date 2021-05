Delinquió en 42 oportunidades y pagará solo $ 15 mil para recuperar la libertad

Marcelo Alejandro Callafa tiene 30 años y cuenta, sin embargo, con un extenso prontuario. Solo entre el 3 de enero y el 8 de mayo del año en curso, el sujeto, quien cuenta en su haber con cuatro condenas ejecutadas, ingresó 42 veces a los calabozos de las comisarías de la Capital, tras ser arrestado por cometer ilícitos contra la propiedad.

Tal como estaba previsto, en el mediodía de ayer, el juez de Control de Garantías, Porfirio Acuña, reanudó la audiencia de control de detención iniciada el viernes de la semana pasada, a solicitud del fiscal Jonathan Felzstina y dio a conocer el veredicto.

Según explicaron los voceros judiciales consultados por este diario, el juez Acuña entendió que no se dan los recaudos procesales para confirmar la detención, tal como había peticionado el fiscal y, en cambio, le otorgó el beneficio del pago de una caución para recuperar la libertad.

Caución que asciende a la magra suma de quince mil pesos. Medida que se aguardaba sea concretada con el correr de las horas por los familiares del joven detenido.

Cabe recordar, que en su alegato, al momento de solicitar que el acusado continúe detenido -el viernes de la semana pasada-, el fiscal Felsztina argumentó, entre otras razones, que solicitaba que permaneciera detenido por contar con antecedentes condenatorios recientes y para que, de ser necesario, sea sometido a pericias psiquiátricas para evaluar si su toxicomanía le compromete la capacidad de entendimiento.

Teniendo en cuenta que ingresó cuarenta y dos veces a los calabozos por delinquir en apenas 125 días, debiendo en muchos de ellos recuperar la libertad casi de forma inmediata por atentar contra su vida en el calabozo.

Si bien es cierto, Callafa es considerado un ladrón de poca monta, como se los suele denominar en la jerga policial, la resolución del juez provocó malestar.

“Va a salir y va a volver a entrar de nuevo. Es verdad que no comete delitos violentos contra las personas, pero tampoco hay que esperar que los cometa para que recién se tome una medida en serio contra esta persona. Además, ahora cuando vuelva a entrar, hay que volver a llevarlo al médico, luego a la fiscalía, que es el procedimiento común, lo que demanda un gasto innecesario de tiempo, recurso económico y humano” expresó un policía, quien por razones obvias pidió el resguardo de la identidad tras ser consultado acerca de la resolución del juez Acuña.

Marcelo Alejandro Callafa enfrentaba la imputación de hurto simple -mediante la modalidad de arrebato le había sustraído el teléfono celular a un joven en la vía pública- y, si bien el monto de la pena que prevé el Código Penal en caso de ser encontrado culpable en un juicio oral y público podría ser de cumplimiento en suspenso, los antecedentes condenatorios la pena impuesta por el tribunal podría ser de aplicación efectiva.

Parametros bajos los cuales el fiscal había peticionado permaneciera detenido, pero no fueron compartidos por el juez Porfirio Acuña.