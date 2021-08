Delitos aberrantes: Denunciaron el abuso sexual de una niña y detuvieron a un pariente

Un sujeto mayor de edad permanece detenido desde el fin de semana, en una comisaría del sur de la Capital -no se precisa con exactitud cuál para no identificar a la víctima- sindicado como el autor de un delito contra la integridad sexual. La víctima, quien es menor de edad, tiene un grado de parentesco con el ahora detenido por lo que no será identificado para preservar a la criatura. Hoy, el fiscal de Instrucción N° 9, a cargo de la investigación, Dr. Jonathan Felzstyna, podría indagarlo.



Voceros judiciales informaron que el aberrante hecho de abuso sexual, que es investigado bajo un gran hermetismo por las autoridades judiciales, fue denunciado el pasado viernes en horas de la mañana por la madre de la víctima, una niña menor de edad, quien le contó a su madre que un pariente suyo había abusado sexualmente de ella.

Luego de la denuncia formulada por la progenitora en la unidad judicial, el hecho fue informado al fiscal Felzstyna, quien activó de inmediato el protocolo de abuso sexual en la criatura y solicitó al Centro Interdisciplinario Forense distintas medidas.

Como, al parecer, el abuso habría ocurrido recientemente, el fiscal ordenó que personal judicial trabajara en el lugar donde, supuestamente, sucedió el hecho y se secuestraran las prendas de vestir de la niña, como así también otros elementos de pruebas que serán valorados en la causa.



Recabadas distintas pruebas que acreditaban la existencia del hecho y la autoría del sindicado- de quien al momento de ser denunciado se brindó nombre y apellido-, el fiscal dispuso su inmediata detención. Medida judicial que fue concretada a las pocas horas por el personal policial.

Mientras la investigación continúa su curso y se aguarda la recepción vía cámara Gesell de la víctima, el sospechoso continúa alojado en la dependencia policial desde donde hoy sería trasladado a la fiscalía de calle Junín al 600 para su indagatoria de imputado.



En Santa María

Por otro lado, en las últimas horas, se conoció también de una denuncia por supuesto delito sexual en la Comisaría Departamental de Santa María. A esta la realizó la madre de una adolescente, hoy de 14 años de edad, quien le contó que cuando tenía 8, en el año 2015, fue abusada por un vecino.



Según trascendió, la mujer recordó que, encontrándose conversando con su hija, esta le dijo que un vecino, al que identificó con nombre y apellido, en el año 2015, en circunstancias de encontrarse repartiendo folletos, ya que son testigos de Jehová, este -por el acusado- la habría hecho pasar a su casa, en donde la besó y la habría tocado por debajo de la ropa. Además, dijo que su hija le contó que pudo zafarse y escapar, luego de propinarle una patada al atacante en sus partes íntimas.



Después de recibir la denuncia, la policía puso en conocimiento del hecho a la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial desde donde se ordenó una serie de medidas, entre ellas que tanto la denunciante como su hija recibieran asistencia del Servicio Local de Protección Integral para Niños/as y Adolescentes, a los fines de que realicen un seguimiento psicológico, principalmente de la adolescente.

En cuanto al sindicado por la víctima, por el momento no se había ordenado ninguna medida en contra de su libertad.