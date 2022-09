Denuncia que la drogaron y golpearon en un boliche

Una joven denunció que la noche del jueves en un boliche en el alto fariñango, la drogaron y luego la golpearon dentro del local.

Daniela, consultada por La Unión, relató que la noche del jueves salió junto a sus amigas al boliche Clown. Lejos de lo que esperaba, la salida terminó en un confuso y terrible hecho que dejó como saldo serias heridas en su rostro tras perder el conocimiento: personas que no pudo reconocer, la habrían drogado hasta el punto en que terminó perdiendo la conciencia. Sospechan la posibilidad de que le hayan “pasado” vasos con “pastillas”.

La joven junto a un grupo de amigas habría estado bailando y “tomando tranquila”, recuerda que estaba un poco ebria pero consciente, hasta que fue al baño, luego de lo cual, habría recibido, algo poco común en ella según aclaró, vasos “de acá y de allá”, tras lo cual, perdió el conocimiento.

“Lo que me dijeron los de la comisaría, porque la verdad, no recuerdo nada, dijeron que a mi me sacaron golpeada de dentro del boliche. Yo no sé la verdad quien me pegó. También me dijeron que tenía las narices blanca, algo que nunca en mi vida tome esas sustancias" señaló angustiada la joven quien ya realizó la denuncia correspondiente, y que debió ser tratada por las graves lesiones en su rostro.

“Lo único que pido es que cuando alguien salga en malas condiciones, golpeados como yo, que llamen a una ambulancia. No está de más, al menos eso, por favor. ¡Hoy me pasó a mí, y no quiero que se vuelva a repetir!” sostuvo.

Además, remarcó quisiera que el local le muestre las cámaras de seguridad y apuntó que “solo quiero que tengan más conciencia”.