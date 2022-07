Denuncia que sufrió abuso policial y la dejaron sin un diente luego de que le dieran una patada

Valeria Aybar denuncia que junto a su pareja sufrieron de abuso policial mientras se retiraban de un local bailable en Fiambalá.

En dialogo con La Unión, Aybar contó su versión de los hechos, denunciando abuso policial a raíz del cual ella perdió un diente y su pareja sufrió heridas.

Según relata Aybar, ella y su pareja fueron a la discoteca y bar nocturno La Morocha New. Manifestó que a las 04:00 de la madrugada de hoy ella junto a su pareja se retiraban del lugar para regresar a su domicilio cuando un desconocido se propasó físicamente con ella.

Ante la situación, su pareja decidió enfrentar al desconocido. Sin embargo, antes de que sucediera la pelea, ambos fueron interceptados por quien Aybar señala como Rodolfo González, también conocido como “Reinoso” y otros efectivos policiales.

Una vez afuera del local, Aybar denuncia que los efectivos comenzaron a violentarles sin razón alguna. Entre los tres policías intentaron subirla al patrullero a pesar de que ella señalaba no haber hecho nada. Además, manifestó que no quería subir al patrullero porque no había ninguna mujer policía y la presencia de tres hombres le generaba preocupación.

“Estaba viendo cómo le pegaban a mi marido. ¿Qué me iba a subir a un patrullero con cuatro hombres violentos siendo mujer?” señaló Aybar. Además, manifestó que en el patrullero ella y su pareja recibieron más agresiones físicas. Dentro del vehículo Valeria se resistió y trató de quitarse de encima a los uniformados quienes, según indica, le pisaron la cabeza, ante lo cual ella respondió con patadas. Es entonces que, al lograr patear a “Reinoso”, este se habría enojado, y comenzó a insultarla para luego propinarle una patada que le rompió el labio y le sacó un diente.

En la comisaría los abusos no cesaron. Según indica Valeria, los policías estaban furiosos ante los rasguños e intentos de resistirse por su parte. En el lugar había personal femenino que ante la sangre en su rostro la llevó a que se lave.

A pesar de todo, en ese momento no quiso señalar que le faltaba un diente ante la agresión del oficial ya que se preocupó sobre la reacción que los efectivos tendrían.

“Me quedé callada. Pensé en que todos habían visto cómo me llevaron. Y me dije que esperaría. No vaya a ser cosa que me larguen y que después digan que no pasó nada” explicó.

Posteriormente, fue llevada para recibir los precarios en el hospital. Luego estuvo hasta las 14:30 aproximadamente en la Comisaría.

Aybar reclamó que ella solicitó que se le hiciera el test de alcoholemia para que quede verificado que no había consumido alcohol. Debía entrar a las 9 de la mañana a trabajar pero aún seguía detenida. También manifestó que fue asentado que tenía aliento etílico, pero se negaron a hacerle el análisis.

“Les dije que no había tomado. Que el olor era porque estaba empapada porque me habían tirado” señaló y dijo que sí reconocieron que le faltaba un diente.

Con el cambio de guardia manifestó que si bien posteriormente fue mejor tratada por otros efectivos, en especial, personal femenino, su pareja no recibió tregua por parte de “Reinoso” y fue “molido a palos” en el calabozo que se encuentra a la intemperie. “Le quitaron la campera y le echaron agua, Insultándolo y diciendo 'cagate de frío, putito' ", denunció Aybar.

Los sucesos que relata Valeria Aybar quedaron registrados también en imágenes audiovisuales.

Así quedó registrado cuando subían al patrullero a Aybar y a su pareja a la salida de La Morocha New en Fiambalá.