Denuncian fraude en Belén por más de un millón de pesos

En las últimas horas se efectuaron dos denuncias en la ciudad de Belén contra dos mujeres, a quienes se las acusa de haber recibido una importante suma de dinero con la promesa de generar una ganancia del 40%, lo que no sólo no se concretó sino que el dinero aportado por las víctimas no fue reintegrado.

La primera denuncia la formuló Santos Aníbal Flores contra Aybar y Bellido, a quienes se les habría entregado la suma de $255.000 y $300.000 a nombre del ciudadano Germán Sitek. A la fecha las acusadas no restituyeron el monto inicial ni tampoco las ganancias y al momento de ser reclamado esto, se ofreció como compromiso de pago o principio de solución la documentación de un auto como forma de garantía. Como esto no se concretó los afectados efectuaron la denuncia.

El mismo patrón de hecho se sucedió a principio de año y el afectado en este caso es Lucas Adrián Moreno, quien en este caso formuló la denuncia sólo contra una de las mujeres. El denunciante indicó que bajo la misma promesa de ganancias entregó $600000. Al no tener repuesta se comunicó con los padres de Aybar quienes le entregaron un vehículo como pago de la deuda pero sin la documentación. Anoche recibió un llamado de la hermana de la acusada diciendo que hoy le entregarían la documentación para saldar la deuda. Esto no ocurrió que sino que nuevamente se comunicaron con él pero ya, en este caso, indicando que por consejo de un abogado no entregaría la documentación y que lo denunciarían por robo del vehículo. Luego de estos hechos, se formuló la denuncia.