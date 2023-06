Denuncian al jefe de Homicidios por la desaparición de una cadena que sería con la que mataron a Rojas

Ayer, minutos antes de las 13:00 horas, Natalia Rojas junto al abogado querellante, Dr. Iván Sarquis, realizaron una presentación en el marco de la causa del crimen del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, contra el ex jefe de Homicidios Tomás Rodríguez por encubrimiento y denunciaron al fiscal Laureano Palacios -restituido en su cargo tras le Jury finalizado el viernes pasado- por supuesto incumplimiento a los deberes de funcionario público.

Tras realizar la denuncia en la mesa de entrada de la Fiscalía de Quinta Nominación, a cargo del Dr. Hugo Costilla, el letrado, en diálogo con La Unión, explicó que hay elementos de peso suficientes para avanzar en la imputación del ex jefe de Homicidios por el delito de encubrimiento. Esto, a consideración de la querella, debido a falencias en el despliegue de medidas conservatorias de la escena del crimen, la perimetración y, más concretamente, la conservación de elementos de pruebas.

“Hemos detectado que ha desaparecido un elemento que es compatible con el elemento con el cual se le ocasiona la muerte a Juan Carlos Rojas. Aparece en las fotografías en el expediente” apuntó el letrado, haciendo referencia a una cadena de hierro que habría estado sobre una pared de block de la vivienda del ex titular de Desarrollo Social al momento en que se encontró su cuerpo.

Y agregó: “El Jefe de Homicidios ha ingresado y marcado como indicio treinta y tres elementos, sin embargo la cadena, siendo obvias las circunstancias traumáticas de la víctima y siendo un elemento contundente, ha sido omitido. No solo lo omite, sino que esa cadena desaparece, situación que consideramos sospechosa y lleva a sopesar que el jefe de Homicidios puede tener algo que ver con la desaparición de este elemento, sobre todo porque es la autoridad policial máxima en el lugar del hecho y que esta desaparece mientras está trabajando personal policial y judicial en el lugar. Esto es un dato gravísimo”.

Esta presentación, según indicó el letrado, se realiza recién después de tener acceso a una serie de testimoniales que se fueron sumando al expediente y al cual la querella no habría tenido acceso, sino hace poco tiempo.



El celular de Palacios

Por otro lado, Natalia Rojas solicitó la imputación del fiscal Laureano Palacios por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público debido a “una serie de irregularidades y omisiones, como la perimetración, la conservación del lugar y las decisiones que se ha tomado, respecto del acceso del SAME para corroborar el estado del fallecido y la entrega de la casa”, según explicó Sarquis.

En este sentido, el letrado señaló que se pidieron una serie de medidas probatorias, entre ellas, que se determine dónde se encontraba el celular del fiscal el día 4 de diciembre, cuando se anotició de la muerte de Juan Carlos, y se pidió el secuestro del celular del ex jefe de Homicidios y el entrecruzamiento de llamadas. “Queremos saber si estamos ante una maniobra de encubrimiento compleja, entre un pacto de silencio. Seguramente esta persona no estuvo sola y no perpetró el ocultamiento de manera solitaria”, sentenció el abogado.