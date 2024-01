Denuncian a una "Falsa Veterinaria" por maltrato animal

Al menos 10 personas comenzaron acciones legales contra una aparente usurpadora que se dedicaba a la medicina animal en la ciudad de Corrientes. La acusan de ejercer ilegalmente como veterinaria pero además, de realizar cirugías innecesarias, matar animales y maltratarlos. El Litoral dialogó con los afectados y sus abogados, quienes señalaron que se trata de "un ser siniestro".

Una presunta falsa veterinaria fue denunciada formalmente por ejercer ilegalmente la profesión en la ciudad de Corrientes. La mujer, identificada como Karen Zalazar, operaba sin el título universitario requerido, utilizando la matrícula de un respetado veterinario de Mercedes. Falsas operaciones, cremaciones dudosas y sacrificios innecesarios son algunos de los hechos que se le atribuyen.

Al momento, al menos 10 son las personas que sufrieron el ver a sus mascotas ser atendidas por la denunciada. Según explicaron a El Litoral los abogados dr. Gustavo Briend, defensor de los damnificados y Adriana Gaziano, representante de la Municipalidad de Corrientes, como jefa del Departamento de Maltrato Animal de la Dirección General de Derechos y Bienestar Animal en estrecha colaboración con el dr. Rodrigo Rojas; los testimonios y denuncias conocidas son "siniestras". "Ella es un ser siniestro", avalaron los afectados.

Zalazar atiende o atendía, señalan los testigos, en un domicilio particular ubicado en el barrio Progreso de Capital sobre la calle Curuzú Cuatiá al 1600 aproximadamente. La casa, que no cuenta con un cartel identificatorio o placa de referencia a servicios veterinarios, por dentro se encuentra moldeada para simular un consultorio con mesa quirúrgica y estantes con medicamentos. La mayoría de los pacientes llegaron a ella debido a que sus dueños fueron hasta allí por recomendaciones de conocidos y por confianza o desesperación, dejaron en sus manos a sus animales.

Agostina R. una de las primeras personas en realizar una denuncia formal el pasado 4 de diciembre, relató a este medio que tres de sus animales pasaron por la falsa clínica. Dos perros fueron diagnosticados en octubre con problemas renales, cardiacos, parásitos y se les practicaron cirugías. "Ella me dijo que el perro necesitaba un stent, tenía una válvula que le salía, pero no me dejaba verlo, mandaba fotos", contó la afectada. "Después me dijo que lo que tenían ambos era una bacteria, que era por culpa de mi cobayo y que había que sacrificarlo y enterrarlo lejos, tapado con cemento", agregó.

Agostina, coincidentemente con el relato de otros denunciantes, señaló que la presunta veterinaria se ocupaba de buscar y trasladar a los animales hasta su domicilio donde permanecían supuestamente bajo cuidados ya que presentan, o eso decía la denunciada, afecciones que requerian un seguimiento puntilloso, además de cuantiosamente costoso. Todo esto en complicidad con su pareja y ex pareja.

Zalazar no figura en los registros de profesionales y de hecho la matrícula que utilizaba para firmar, corresponde a un médico veterinario que inició acciones legales por usurpación de título. Además de este hombre, también estarían afectadas eminencias del campo de la medicina animal y de la facultad de veterinaria de la UNNE, ya que Zalazar, según relatan los testigos, les decía que trabajaban en conjunto, algo que no consta y fue desmentido.

Respecto a esto y considerando la feria judicial, el doctor Briend sostuvo: "La idea es presentarnos como querellantes en representación de la Asociación Civil Yagua Roga que es una entidad proteccionista de animales. Vamos a hacerlo en febrero, vamos a tener el apoyo del municipio y por supuesto, de los afectados que son más de diez. Ellos van a denunciar los delitos propios sufridos porque nosotros vamos a plantear la cuestión desde el punto de vista de defensa del animal y obviamente en su momento se pedirá la detención de esta persona con el pedido de que la justicia actúe con mayor prontitud". En este sentido, subrayó: "En principio nosotros tenemos que imputar el maltrato animal porque muchos han sido objeto de pseudo operaciones quirúrgicas, no sabemos si fueron reales o no pero hay constancia de que fueron cortados, fueron torturados en muchos casos inclusive, han sido sometidos a diferentes tipos de drogas y anestesias y muchas cosas que aún se están investigando".

"Los perros tienen cicatrices, si los operaron o no, no sabemos, pero están cortados y suturados. ¿Cómo iba a desconfiar si ella atendía con ambo o con uniforme y nos la habían recomendado? Mi perrito de pura suerte no se murió", contó Alberto T., otro denunciante. Este medio pudo saber que los reportes sobre estas intervenciones quirúrgicas ya fueron solicitadas y se agregaran al expediente de manera correspondiente.

"Ella tenía el discurso armado, estudiaba qué decir y siempre tenía los mismos problemas. El corazón, el riñón, la vejiga y el pulmón. Los perritos se curaban de una cosa y les encontraba otra", señaló Betina López, quien comenzó a sospechar de Zalazar y solicitó la ayuda de Gaziano para certificar que contaba con título habilitante, lo que destapó la situación y dejó en evidencia muchos más casos similares.

Uno de los hechos más macabros tiene que ver con denuncias por sacrificios y cenizas entregadas en bolsas de nylon o celofan. De acuerdo a los detalles brindados a este medio por Gaziano, entre los denunciantes hay personas que perdieron a sus animales y la presunta falsa veterinaria les indicó que debían cremarlos y de esto se encargaría ella, a fin de evitar que se propaguen las aparentes infecciones que tenían. La cremación se realizaba, supuestamente, en una empresa dedicada a esto, sin embargo no existe registro en la firma funeraria que certifique que Zalazar haya ido y cremado a ningún animal pero sí entregó a los dueños cenizas de origen desconocido y guardadas adecuadamente en bolsitas de plástico.

Otro dato que llama poderosamente la atención es que en el consultorio/casa, tras un allanamiento policial realizado en el marco de esta investigación, se encontró ketamina. Este sedante no es de venta libre y se comercializa bajo registro de actas ya que es una droga disociativa con potencial alucinógeno.

Actualmente en el domicilio señalado como el lugar donde atendía Zalazar funciona una guardería para perros. También sobre esto existen alertas y testimonios de maltrato por lo que se espera que tomen medidas acordes para certificar que cuenta no sólo con la habilitación para tal fin, sino también resguardar la integridad y seguridad de los animales.

"Todo esto es posible gracias a la fuerza de estas personas que no se quedaron calladas. No podemos permitir que esto ocurra e iremos hasta las últimas consecuencias. Si no se habla, sigue pasando y después uno se olvida y no debemos dejar que sigan haciendo lo que quieren con los animales por dinero", sentenció Gaziano.