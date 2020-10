Denunciaron a un padre y a un padrastro por el abuso sexual de dos niñas de corta edad

Los delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes se multiplican en época de pandemia. Ayer, se conoció que durante el fin de semana, se reportaron al menos cuatro hechos de esta naturaleza, siendo en dos de ellos las víctimas niñas de muy corta edad. Un padre y un padrastro fueron denunciados como los supuestos autores. La Fiscalía de Instrucción N° 4 investiga ambas denuncias.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso LA UNIÓN, los hechos fueron reportados en la jornada del sábado, aun cuando recién trascendieron ayer, cuando desde la Fiscalía se ordenaron nuevas pericias y se recepcionaron los resultados de otras medidas realizadas durante el fin de semana.

Una de la denuncias fue realizada por la madre de la supuesta víctima, una mujer de 23 años, de quien se reservan los datos personales para resguardar a la niña. Según relató la mujer, en la Unidad Judicial N° 5, el día sábado pasado, después del mediodía, fue a la casa del padre de su hija, un hombre de 28 años, con quien no convive, a buscar a la hija de ambos para llevarla a casa de su madre.

Al llegar al domicilio de la abuela materna, siempre de acuerdo a la denuncia de la madre de la niña, la pequeña le dijo que no se sentía bien y se hizo pis encima. Al preguntarle la madre qué le pasaba, si se sentía mal, la niña se habría tocado -según la denunciante- sus partes íntimas y le dijo “mamá, me tocó”, haciendo referencia a que su padre, supuestamente, habría abusado de ella.

Ante el relato de su hija, la mujer, de inmediato, se trasladó hasta el Precinto Judicial N° 5 y denunció al padre de la niña por el supuesto delito de abuso sexual. En tanto, que en el Precinto Judicial N° 4, ese mismo día, pero en horas de la noche, aproximadamente a las 21.30, una mujer adulta se presentó ante los sumariantes y denunció al padrastro de su nieta por supuesto abuso sexual.

Según se desprende de la denuncia a la que tuvo acceso este diario, la mujer habría advertido un comportamiento extraño en la niña, por lo que comenzó a indagarla sobre si le había pasado algo cuando estuvo en la casa de su madre junto a su padrastro. En un principio, la pequeña no habría dicho nada, pero luego, ante tanta insistencia, la niña se habría quebrado y le contó a la denunciante que estaba siendo víctima de abuso sexual.

En ambos casos, los hechos fueron puestos en conocimiento del fiscal en turno, Dr. Ezequiel Walther, quien dispuso que a las niñas se les practicara el correspondiente protocolo de abuso sexual y se les recepcionara en el menor tiempo posible declaración en cámara Gessel.



Abuso en la comisaría

Por otro lado, voceros judiciales consultados informaron que hasta la mañana de ayer, el joven de 18 años, quien estaba alojado en la Comisaría Quinta el día sábado y denunció haber sido agredido por los otros detenidos, quienes además habrían intentado violentarlo sexualmente, no se habría presentado hasta el momento a realizar la denuncia formalmente, desconociendo cuál o cuáles serían los motivos por lo que se presentó ante la Justicia y denunció a sus supuestos agresores y potenciales abusadores.