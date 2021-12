Denunciaron penalmente a los motociclistas que realizaron picadas

La Policía de Catamarca, representada por el comisario general Ángel Agüero, presentó en la Fiscalía de Instrucción en turno una denuncia penal en contra de los motociclistas que participaron de diversos disturbios y desórdenes en la vía pública entre los días 7 y 8 de diciembre del presente año.

En ella se deja expresado que “conforme lo prescribe los artículos 313, 314, 316, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal, se efectúa la Denuncia Penal en contra de los ciudadanos que tomaron participación en el hecho suscitado, y demás personas y/o ciudadanos que pudieran resultar de la investigación que se lleve a cabo; por la supuesta comisión del delito de intimidación pública, artículos 211y 193 bis, del Código Penal y/o cualquier otro ilícito penal que surja de la investigación correspondiente. En idéntico sentido, formulamos la denuncia penal contra aquellas personas que tomaron parte en la ejecución del hecho, en calidad de coautores, cómplices necesarios o secundarios, instigadores y/o encubridores”.

También se expresa en la denuncia que, conforme se desprende de diversos operativos y actuaciones contravencionales labradas al respecto por personal policial de Comisarías durante los mencionados días, surgen de manera evidente, clara y contundente la comisión de delitos penales de acción pública que deberán ser investigados por la instrucción penal a cargo.

Cronología de los hechos

El Jefe de Policía, Ángel Agüero, detalla en la denuncia presentada en la Justica que en marco del “Planeamiento Operacional de Prevención” previsto por la Policía de la Provincia debido a la gran afluencia de ingreso de peregrinos a la ciudad Capital por las festividades Marianas, se detectó el 7 de diciembre cómo grupos de motoristas se citaban en forma sistemática mediante redes sociales con puntos de encuentros con la finalidad “picar” por distintos lugares tradicionales de esta ciudad Capital, como avenidas principales, Dique El Jumeal, Parque de los Niños, Parque Adán Quiroga, Predio Ferial, avenida Bicentenario, entre otras.

Es así que, en horas de la madrugada, personal de monitoreo observaron en la diferentes avenidas principales como Avenida Ilia, Güemes, México, Belgrano, Italia, etc., agrupaciones de “motoqueros” que circulaban divididos en grupos sin respetar las señales de tránsito, tocando bocina, acelerando las motos, muchas de ellas con los llamados “caños de escape libre”, cruzaban semáforos en rojo, circulaban por las veredas, no respetaban sendas peatonales, giraban en U en avenidas, circulaban a contra mano de las arterias, y en algunos casos no contaban con cascos ni luces reglamentarias. De esta forma, circulaban sin respetar la vida propia y de terceros y produciendo contrariedades en la seguridad de los ciudadanos.

Los mencionados motociclistas trataron de eludir los controles policiales y huían en caso de ver un móvil policial o un retén de control. No obstante, la Policía de la Provincia logró controlar en forma satisfactoria esta situación, y procedió al arresto de 9 personas y secuestro de 80 motocicletas, aproximadamente.

En la denuncia se dejó expresado claramente que “el accionar inescrupulosos de estos conductores pusieron en riesgo la seguridad pública y tranquilidad ciudadana, demostrando una conducta totalmente irregular, sin respeto a las leyes de tránsito, sin respeto por el orden y la vida de propios y de terceros, alterando la paz pública en las calles y espacios públicos donde se concentraban, empleando las motocicletas como un medio de intimidación poniendo en riesgo sus vidas y de los transeúntes al realizar picadas a altas velocidades por las avenidas principales, provocando caos vehicular, infundiendo temor en los ciudadanos que circulaban en otros rodados mayores o peatones, produciendo confusión, desazón, miedo y temor en la población en general”.

Sumado a ello, en la presentación realizada por el Jefe de Policía, se remarca que “se vislumbra una clara intencionalidad de cometer el delito de intimidación pública. Pues es notorio que el accionar de estas personas a bordo de motocicletas contaba con un método organizado y con la intervención sistematizada de varios sujetos para lograr su cometido y evadir controles policiales. Si bien gracias al accionar proactivo del personal policial, no se registraron víctimas fatales o lesionados de consideración, estas personas tenían como finalidad de infundir temor público o de suscitar tumulto o publico desorden”.

Por los motivos antes mencionados, Agüero efectuó la mencionada Denuncia Penal en contra de las personas que tomaron participación en los hechos detallados, y solicitó a la justicia que ordene la correspondiente investigación preparatoria, a los fines de corroborar los hechos delictivos invocados, y que proceda a determinar el hecho e imputar a los denunciados y otras personas que surjan de la investigación.