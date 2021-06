Denunciaron a un suboficial de la Policía por violencia de género y le retuvieron el arma

Un grave hecho de violencia de género se denunció el último domingo y salpica a la institución policial. Es que el acusado es numerario de la Fuerza de Seguridad de la provincia. La víctima sería su expareja, quien si bien este no sería el único hecho que habría sufrido a manos del suboficial, el mismo fue tan grave que temió por su vida, motivo por el que ahora sí se animó a denunciarlo. La fiscalía ordenó de inmediato medidas restrictivas para el acusado y solicitó a sus superiores que se le retuviera el arma reglamentaria, medida judicial que se concretó en la mañana de ayer. Según trascendió, años atrás, la exesposa del suboficial acusado también lo habría denunciado por violencia de género cuando prestaba servicio en esta ciudad Capital.

LA UNIÓN pudo saber de voceros judiciales que la denuncia fue realizada el domingo, por una joven mujer, de quien se reserva los datos personales, quien en compañía de un familiar se presentó ante el personal de la oficina de Violencia de Género, que funciona en la fiscalía y manifestó querer denunciar a su expareja.

Según explicó la mujer, se trata de un sargento de la Policía de la Provincia, quien actualmente se desempeña en la Subcomisaría de Hualfín, en el Norte Grande de la ciudad del departamento Belén.

Si bien sobre el hecho no trascendieron detalles, las fuentes consultadas señalaron que la denunciante habría manifestado que esta no sería la primera vez que padece un episodio de esta naturaleza de manos de su expareja, de quien se encuentra separada, pero que, anteriormente, no se había animado a denunciarlo. Al parecer, y por los dichos de la mujer, el hecho denunciado el domingo fue de tal magnitud que, informada la fiscala Verónica Rodríguez de lo ocurrido, esta ordenó que, de inmediato, se le impusiera al acusado medidas restrictivas para con la víctima. Por ejemplo, prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto, ya sea de manera personal o vía telefónica o por una red social. Asimismo, se solicitó que se le retuviera el arma reglamentaria. Hecho que, según explicó la fuente consultada, está plasmada en un acuerdo entre el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, tanto provincial como nacional, que prestan servicio en la provincia, cuando el personal es denunciado en un hecho de violencia en contexto de género.

Mientras la víctima era abordada por profesionales, quienes le brindaron contención, desde la fiscalía se solicitó a la comisaría departamental de Belén que materializara la directiva judicial, en razón que, si bien el acusado se desempeña en el Norte Grande, en el día de ayer, se encontraba de franco de servicio y estaba pernoctando en la ciudad belicha.

Tras ser convocado a la dependencia policial, y luego de hacerle conocer la medida judicial, se le pidió al policía la entrega del arma reglamentaria, la que le fue dada al superior de turno.



Investigación

Tras la denuncia penal, ahora desde la Policía se solicitará a la Justicia que se le remita copia de todo lo actuado, en relación a la acusación que pesa en contra del uniformado, para iniciar la investigación preliminar administrativa correspondiente, es decir, el paso previo al inicio del sumario administrativo que, como primera medida, podría tener como consecuencia el pase a disponibilidad del policía sindicado. Por otra parte, voceros de la fuerza señalaron ayer, que el suboficial habría sido ya denunciado aparentemente, también, por un hecho de violencia en contexto de género por su exesposa. Hecho ocurrido tiempo atrás, en esta ciudad Capital.