Denunció a su acompañante de robo

Un hombre mayor de edad, cuya identidad se mantendrá en reserva, denunció ayer a la madrugada a una mujer, a quien conoció en la calle y luego, la llevó a un hotel alojamiento para robarle.

Según manifestó en la Unidad Judicial N° 2, el hecho sucedió en el interior de un motel de calle Tucumán y La Rioja donde, luego de intimar con su compañera, -quien ejerce la prostitución en la calle-, se dirigió al baño, quedando sola la mujer en la habitación. Al regresar, grande fue la sorpresa cuando el hombre no encontró ni a la mujer ni su billetera, ni el teléfono celular, elementos que había dejado sobre la mesa de luz.

Inmediatamente, el hombre se vistió y salió en búsqueda de la mujer, pero no logró dar con su paradero, por lo que llamó a la Policía y, posteriormente, se trasladó por sus propios medios a la Unidad Judicial N° 2, donde realizó la denuncia correspondiente.

Ante los investigadores, el damnificado recordó que en el interior de la billetera sustraída, llevaba dinero y documentación personal, como así tambien logró describir a la sospechosa quien, según indicó, tiene su “parada” en la zona. Esta no es la primera vez en la que varones, que concurren a dicho motel, son víctimas de sus acompañantes, quienes los terminan despojando de las pertenencias.