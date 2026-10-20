Desaparición de Nancy Godoy: el abogado del peón detenido denunció que fue torturado

La desaparición de Nancy Estela Godoy, una docente de 52 años intensamente buscada en la zona rural de Esquina, provincia de Corrientes, sumó un nuevo capítulo tras la detención de Ezequiel Bordón, uno de los peones que acompañaban a la mujer hasta la escuela donde trabajaba. El abogado defensor del trabajador rural, Norberto Codazzi, denunció que su cliente habría sido golpeado y sometido a torturas para que revelara información sobre lo ocurrido con la docente.

Según el letrado, las presuntas agresiones se habrían producido durante las actuaciones policiales y habrían tenido como objetivo obtener datos sobre el paradero de Godoy, desaparecida desde el martes 6 de octubre. Codazzi sostuvo que, en medio de esa situación, Bordón habría formulado una versión sobre un supuesto asesinato de la mujer, aunque posteriormente se habría retractado de sus declaraciones.

La denuncia del abogado introduce un cuestionamiento sobre las circunstancias en las que el peón habría aportado información a los investigadores. Mientras la causa continúa en busca de respuestas sobre la desaparición de la docente, la defensa sostiene que las manifestaciones de su cliente estuvieron condicionadas por las presiones y las agresiones que, según afirma, sufrió.

Qué denunció Norberto Codazzi

Antes de volver a entrevistarse con Bordón, Codazzi habló con el medio TN y expuso la grave situación que, de acuerdo con su relato, habría atravesado el trabajador rural.

"Lo maniataron, arrastraron y sometieron a torturas para que aportara información sobre el paradero de Nancy", afirmó el abogado al describir las presuntas agresiones.

El defensor también explicó que su cliente habría reaccionado con nerviosismo durante una conversación con la Policía. Según señaló, los familiares de Bordón le manifestaron que tiene un retraso mental, una condición que, de acuerdo con la versión de la defensa, habría influido en su manera de expresarse y en la confusión que mostró al declarar.

"Fue presionado y se puso nervioso al hablar con la Policía. Según los familiares, tiene un retraso mental, por lo que esa confusión y tartamudeo provocaron una sospecha en la Policía", sostuvo Codazzi.

En declaraciones sobre el caso, el letrado volvió a cuestionar la forma en que se habría obtenido la información atribuida a su defendido. "Fue torturado para que hable y cuente lo que sabe", expresó, al insistir en que Bordón habría terminado dando una versión sobre la muerte de la docente bajo presión.

La versión sobre un supuesto asesinato y la retractación

De acuerdo con lo relatado por Codazzi, Bordón habría elaborado una teoría sobre lo ocurrido con Godoy en medio de la desesperación provocada por las presuntas agresiones. Esa versión señalaba que la docente había sido asesinada y que el hecho habría sido cometido por otros trabajadores rurales.

"En esa desesperación elaboró una teoría donde dijo que a la docente la habían asesinado", aseguró el abogado.

El defensor remarcó que su cliente no tenía una relación personal con la mujer y que solamente la conocía de vista. En ese sentido, buscó desacreditar la versión que, según explicó, el peón habría dado durante su declaración.

"No sabe nada, la conoce de vista y no tiene ningún tipo de relación con la docente. No sabe nada", insistió.

Codazzi también sostuvo que Bordón se retractó de sus dichos porque buscaba evitar que continuaran las agresiones. Según la explicación del letrado, el trabajador había manifestado que a Nancy la habían atacado y que el episodio había terminado en un asesinato.

"Dijo que la asesinaron compañeros", señaló el abogado al referirse a esa declaración. Sin embargo, cuestionó la consistencia de esa versión y afirmó que carecía de elementos que la respaldaran. "No tiene sostén ni pruebas" y "no tiene sentido", expresó. Luego agregó: "Dijo lo que dijo para evitar seguir siendo golpeado".

La defensa, por lo tanto, sostiene que las afirmaciones atribuidas a Bordón no deben interpretarse al margen de las circunstancias en las que, según denuncia, fueron realizadas. Las presuntas torturas mencionadas por Codazzi constituyen, en ese marco, el eje de sus cuestionamientos sobre la declaración de su cliente.

Por qué fue detenido Ezequiel Bordón

Bordón fue detenido este lunes por presunto entorpecimiento de la investigación, en el marco de la causa que busca establecer qué ocurrió con Nancy Godoy. La medida fue ordenada por el fiscal a cargo del expediente, Javier Gustavo Mosquera, luego de que el peón declarara por segunda vez.

Antes de esta detención, Bordón y otro trabajador rural habían sido demorados como sospechosos debido a que ambos estaban vinculados al traslado de la docente hasta el establecimiento educativo donde trabajaba.

La situación procesal de Bordón quedó así incorporada a una investigación que continúa abierta y en la que todavía se procura determinar el paradero de Godoy. La denuncia formulada por su abogado agrega un cuestionamiento sobre el procedimiento policial y sobre la validez de las manifestaciones que, según la defensa, el trabajador habría realizado bajo presión.

Hasta el momento, la información aportada señala la existencia de la denuncia de Codazzi y las razones por las que fue dispuesta la detención, sin que ello permita dar por acreditadas las presuntas torturas ni la versión sobre el supuesto asesinato de la docente.