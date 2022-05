Desconocidos raptaron a una mujer cuando esperaba el colectivo

Otro grave hecho de inseguridad ocurrió en el norte de la capital. Fue ayer aproximadamente a las 05:30 de la madrugada, cuando una joven de 22 años, quien solo será identificada con sus iniciales, S.T.F., esperaba el colectivo en la parada del carril oeste de la Avenida Choya, sobre la esquina de la calle Costa Rica, para dirigirse a su lugar de trabajo.

Encontrándose en la parada, relató la damnificada a la policía, observó que un automóvil se detuvo a pocos metros de ella, descendiendo de este un sujeto, quien la tomó desde atrás, agarrándole el cabello y la capucha de la campera que llevaba puesta. A continuación, contra su voluntad y con violencia, la introdujo en el asiento de atrás del automóvil, para él proceder a sentarse en el asiento del acompañante, denunció la víctima.

Siempre de acuerdo con su relato, el auto se puso en movimiento y el sujeto que la había forzado a subirse le tomaba la cabeza, obligándole a mirar hacia el suelo.

Recorrido algunos metros, la joven forcejeó con el sujeto y logró zafarse, escapándose del vehículo, dejando en el asiento su mochila, en cuyo interior, indicó al momento de realizar al denuncia, contenía documentación personal y la suma aproximada de cuatro mil pesos.

Luego de escaparse, la mujer se dirigió hasta la Comisaría Octava y denunció lo sucedido. En cuanto al hecho, además de su relato, señaló que los autores eran dos sujetos mayores de edad, pero no logró divisar características puntuales de estos, ya que fue sorprendida desde atrás por el sujeto que la subió en el auto y al chofer no lo pudo observar, puesto que, mientras estuvo en el vehículo, miraba al suelo.

Después de escuchar el relato de la víctima, la policía inició la búsqueda de los sospechosos, sin que hasta el momento se lograra su ubicación.

Asimismo, la mujer dijo no haber sido víctima de ningún tipo de abuso sexual por parte de sus captores. Sin embargo, la policía solicitó, para la base de la comisaría, al personal del SAME, quienes examinaron a la joven, manifestando, luego, que no era necesario su traslado al hospital San Juan Bautista.

Finalmente, la víctima realizó la denuncia en la sede judicial, tomando conocimiento del hecho la fiscalía en turno, desde donde se impartieron las directivas a seguir.