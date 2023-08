Desobediencia judicial: Vega fue condenado a 3 años y 2 meses de prisión efectiva

En el Juzgado Correccional N°3 tuvieron lugar los alegatos y se dictó el fallo del juicio por desobediencia judicial contra José Luis Vega, un remisero condenado en 2020 por homicidio culposo a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, con una inhabilitación de 7 años para conducir cualquier vehículo, debido a que en 2018 embistió a Javier Véliz, cuando se encontraba manejando un remís.

Cerca de las 10 de la mañana dieron inicio los alegatos. El fiscal de la causa, Víctor Figueroa, solicitó al momento de pedir la pena que se lo condene a un 1 año y dos meses de prisión efectiva por el delito de quebrantamiento judicial y que esta se unifique con la condena previa de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por homicidio culposo, quedando así una pena de 3 años y 8 meses de prisión para el imputado.

En su alegato, el letrado sostuvo que éste había incumplido la condena de inhabilitación al ser visto y grabado manejando una moto el 26 de abril de 2021.

La defensa, ejercida por el Dr. Fernando Contreras, presentó argumentos contra la prueba -video- que fue presentada por la familia de la víctima y visualizada en la sala el pasado lunes. El letrado cuestionó la autenticidad del video presentado, alegando que fue entregado en formato CD, en lugar de mostrarse directamente desde el celular que capturó las imágenes: "El registro fílmico carece de veracidad", afirmó.

En línea con estos argumentos, Contreras solicitó la nulidad de la prueba fílmica y la absolución del acusado por el beneficio de la duda. A continuación, el juez Javier Herrera le concedió la última palabra y este negó haber incumplido la pena, argumentando que el video no fue tomado cuando lo afirma la familia de la víctima.

Tras un breve cuarto intermedio, el juez reanudó la audiencia declarando culpable a José Luis Vega y condenándolo a la pena unificada de 3 años y 2 meses de prisión efectiva. Sin embargo, a pesar de ser declarado culpable, no irá a la cárcel, hasta tanto la sentencia quede firme.

Los fundamentos se leerán el próximo 15 de agosto y podrá o no la defensa casar el fallo. De no hacerlo, la condena dictada este miércoles comenzará a cumplirse de inmediato.

El caso

El fatídico hecho tuvo lugar el 23 de mayo de 2018. José Luis Vega manejaba un remís cuando embistió a Javier Véliz en la avenida Maximio Victoria. Tras dos días de luchar por su vida, Javier fue diagnosticado con muerte cerebral y sus padres decidieron donar sus órganos.

Vega fue inicialmente condenado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, además de recibir una inhabilitación de 7 años para conducir cualquier vehículo automotor, al ser declarado culpable del delito de homicidio culposo.

Condenado, violó la inhabilitación y fueron los propios padres de la víctima quienes descubrieron, más tarde, que estaba manejando, incumpliendo así con la pena, lo que lo llevó este miércoles a sentarse otra vez en el banquillo.

Julio Véliz: “Javier está descansando en paz”

El padre de Javier Véliz habló sobre el fallo que condenó al responsable de la muerte de su hijo. Además, criticó las deficiencias en el sistema de control de penas y destacó la importancia de este fallo ejemplar para los asesinos condenados.

En diálogo con LA UNIÓN, Julio Véliz, el padre de Javier Véliz -la joven víctima de un trágico accidente ocurrido en mayo de 2018- se pronunció sobre el fallo que se dictó y compartió sus opiniones sobre el sistema de Justicia y las penas a los infractores.

Al hablar sobre el veredicto que condenó al responsable de la muerte de su hijo expresó: "Estamos conociendo recientemente el fallo, creo que fue por tres años y dos meses de prisión efectiva, y pienso que Javier está descansando en paz, ya que el individuo que le quitó su vida va a respetar las leyes a partir de ahora y va a estar en el lugar que le corresponde”.

El padre de la víctima, además, resaltó la problemática de las inhabilitaciones para conducir y la falta de control efectivo sobre ellas: "El tema de las inhabilitaciones para conducir no las controla absolutamente nadie. El Patronato deliberado no controla a nadie, no controla las prisiones domiciliarias, no controla las restricciones, no controla las tobilleras electrónicas".

A continuación, consideró que el fallo del Dr. Herrera sienta un precedente importante para que los asesinos condenados a conducir vehículos cumplan realmente su pena.

El trágico incidente que cambió la vida de los Véliz ocurrió el 23 de mayo de 2018, cuando José Luis Vega impactó a Javier Véliz en la avenida Maximio Victoria. Tras dos días de lucha, Javier fue diagnosticado con muerte cerebral y sus padres tomaron la difícil decisión de donar sus órganos, beneficiando a siete personas.