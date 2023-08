Desobediencia judicial: Vega fue condenado a tres años y dos meses de prisión efectiva

En el Juzgado Correccional n° 3, a cargo del juez Javier Herrera se completó este miércoles el juicio contra el remisero José Luis Vega, quien fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por un trágico accidente de 2018. En ese momento al condenado se le sumó la inhabilitación de 7 años para conducir cualquier vehículo.

Justamente sobre esto último es que se lo volvió a juzgar, en lo que se caratuló como desobediencia judicial debido a que se lo vio incumpliendo la inhabilitación que se la había impuesto. Vega, según un video aportado por familiares de la víctima, había sido visto manejando una motocicleta.

Recordemos que los padres de Javier Véliz, el joven fallecido mantenían el reclamo justicia y mientras denunciaban la falta de control judicial para con el acusado,

En función de esto, este miércoles, el fiscal de la causa, Dr. Víctor Figueroa solicitó 3 años y 8 meses de prisión por desobedecer la condena, mientras que la defensa, tras pedir la nulidad del video como prueba, pidió la absolución de Vega por el beneficio de la duda.A a esto le letrado sumó que cuando la familia presentó la prueba, lo hizo en un CD y no mostraron el video desde el celular que fue tomado, por lo que no se sabe fehacientemente la fecha en que fue tomado: "El registro fílmico carece de veracidad", expresó.

Todo esto no fue tenido en cuenta por el magistrado, quien tras un cuarto intermedio, terminó condenando a Vega a tres años y dos meses de prisión efectivo, unificando de esta manera las dos condenas.

“Descansar en paz”

Al momento de conocerse la sentencia, el padre de la víctima, Julio Véliz, se mostró satisfecho. “Ahora Javier puede descansar en paz”, sentenció en diálogo con la prensa.

“Ahora Vega va a estar en el lugar que le corresponde y desde ahora se van a respetar las leyes”, dijo Véliz, tras reiterar lo dicho por la falta de control sobre las inhabilitaciones para conducir. “El patronato de los liberados no controla a nadie. No controla las restricciones domiciliarias, las vehiculares, no las tobilleras. Por eso, este fallo del Dr. Herrera es ejemplar”, consideró el padre del joven fallecido trágicamente en 2018.