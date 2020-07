Detenidos por quebrantar la cuarentena

Desde la tarde del martes próximo pasado hasta la madrugada de hoy, efectivos de la Comisaría Departamental Belén, y de las Seccionales Los Altos (Santa Rosa) y Hualfin (Belén), pusieron a disposición de las Fiscalías de Instrucción de las jurisdicciones respectivas, a once (11) personas de ambos sexos, de entre 22 y 40 años de edad, quienes habrían sido sorprendidas transitando por la vía pública, no logrando justificar los motivos de su presencia por la zona, quebrantando el aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto mediante Decreto N° 260/20., y sus modificatorias, para prevenir la propagación de la enfermedad del Coronavirus (COVID-19). El COE Policial, sigue recordando a la comunidad en general que, conforme las disposiciones del COE Provincial sobre el retorno a la Fase 1 en toda la Provincia, NO DEBEN SALIR de sus domicilios, por estar vigente el Decreto mencionado precedentemente, en virtud de lo cual toda persona que sea encontrada en la vía pública deberá justificar su permanencia en el lugar, de lo contrario se procederá a su inmediata detención y se dará intervención a la Justicia competente en la materia.