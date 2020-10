Detienen por agresión y privación de la libertad

El detenido tiene 33 años y había mantenido una relación sentimental con la víctima, quien puso punto final a aquella tiempo atrás, por los distintos hechos de violencia que padecía de su pareja por ese entonces.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario indicaron que aproximadamente a las 20.50, efectivos de la Comisaría Décima arrestaron a Cristian Marcelo Gaitan (33) en la avenida Ocampo, frente a estación de servicio Matías Amengual. Según se conoció, esta persona caminaba acompañado de una mujer, quien sería su expareja, a la que iba agrediendo físicamente por la vía pública, según lo manifestado por transeúntes y automovilistas a la Policía.

Tras la detención del agresor, la policía dialogó con la víctima, quien les manifestó que mientras caminaba sola por calle Chacabuco, al llegar a la esquina de calle Ayacucho, fue abordada por su ex, quien bajo amenazas la obligó a que caminara junto a él.

Asimismo, la mujer indicó que mientras era obligada a caminar, su ex la sometía a insultos, golpes y malos tratos varios. Además, la tenía amenazada para que no pidiera ayuda.

El hecho finalmente fue denunciado en la Unidad Judicial N° 9 por la víctima, ordenando el fiscal en turno el pase a detención de Gaitan.