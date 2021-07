Detienen a un delivery de bebidas alcohólicas

En la madrugada de hoy, a la 1:50 aproximadamente efectivos de la comisaria Cuarta se constituyeron en Estación de servicio YPF sito sobre la Avenida Virgen del Valle norte a colaborar con sus pares del grupo Kappa quienes habían divisado a un automóvil circular fuera del horario permitido.

Al arribar los efectivos procedieron a identificar al conductor del vehículo, quien había sido ya detenido por el personal Kappa, tratándose de un joven de apellido Carrizo, de 27 años de edad con domicilio en el barrio Parque América quien se trasladaba solo en un automóvil marca Fiat, modelo Palio de color blanco.

Luego de requerirle la documentación personal, del vehículo y consultarle el motivo de su presencia en la vía publica, los uniformados procedieron a requisar el interior del auto ya que a simple vista podía observarse a través del vidrio de las ventanillas bebidas alcohólicas en cantidad en la parte de atrás.

De inmediato, la policía hizo descender del auto a su conductor, concluyendo la requisa con el secuestro de dos botellas de Fernet de 75cl, dos botellas de Smirnoff de 700ml, un Licor Fino de Malibu de 750ml, tres packs de latas Budweiser 375ml, un packs lata Salta Negra de 375ml, un fardo de Coca Cola de 3L y dos fardos de Energisante Speed, no siendo estos últimos secuestrados, solo las bebidas alcohólicas. Asimismo se procedió a notificarlo por infracción al Decreto 1578 Art. 1 Inc. 1.5. Al parecer el joven habría estado trabajando como Delivery de bebidas alcohólicas ya que no pudo justificar la bebida que transportaba en el interior del vehículo.

Cabe aclarar que además de la bebida alcohólica la policía secuestro la suma de cuatro mil diez pesos que tenía en su poder el joven delivery.

Finalmente el hecho fue informado a la fiscalía en feria desde donde se impartieron las directivas a seguir.