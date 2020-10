Detienen al hijo del Negro la Carpa por agredir y amenazar a su expareja

Dos graves episodios de violencia contra la mujer ocurrieron el domingo a la noche, en la zona sur de la Capital. La Policía arrestó a los sospechosos, quienes terminaron en el hospital con lesiones cortantes.

Sin lugar a duda, el hecho que mayor relevancia toma mediáticamente es el que tiene como protagonista a Andrés Delfin Quiroga (a) “Carpita”, por el ser el hijo de Andrés Quiroga (a) “El Negro la Carpa”, primer varón condenado en Catamarca y en el país por femicidio -fallo dictado por el tribunal de la Cámara Penal N° 1, Dres. Fernando Esteban, Carlos Rosello y Fabricio Gershani Quesada- en el año 2015 por haber asesinado y desmembrado el cuerpo de su expareja Rita Valdez, cuyo tórax aún hoy sigue sin aparecer, entre finales de febrero y los primeros días del mes de marzo del año 2013.

LA UNIÓN pudo saber de voceros policiales, que el domingo pasadas las 20.00 horas, “Carpita” se hizo presente en el domicilio de su expareja, B.L. (27), en el barrio Santa Marta, donde previo a una discusión, la amenazó de muerte. Aterrada por las palabras de su ex, la mujer llamó de inmediato a la Policía. Con los datos brindados, efectivos de la Comisaría Novena recorrieron las inmediaciones, logrando la aprehensión de Quiroga a cuadras de la casa de su ex. Al arrestarlo, los uniformados advirtieron que el detenido presentaba un corte en el brazo, a la altura del codo. Al ingresar a la comisaría, el detenido manifestó sentir fuertes dolores en la herida, por lo que se solicitó la presencia del SAME, quienes tras brindarle los primeros auxilios en la dependencia, lo trasladaron con custodia policial al Hospital San Juan Bautista, a los fines de que le realizaran las curaciones pertinentes.

Del hecho fue informado el fiscal Ezequiel Walther, quien dispuso que luego de que recibiera el alta médica, Quiroga fuera trasladado a la Comisaría Novena y permaneciera allí detenido, por el supuesto delito de violencia en contexto de género. Además, ordenó que la víctima, quien estaba realizando la denuncia en la Judicial N° 9, fuera examinada por el médico legista para constatar las lesiones sufridas.



Otro detenido

Por otra parte, a las 16:10 del domingo, efectivos de la Comisaría Décima llegaron hasta el barrio San Martín y arrestaron a un joven (20), quien habría agredido físicamente a su pareja, una mujer de 30 años, para luego causar daños materiales en el interior del inmueble.

La damnificada radicó la denuncia en el Precinto Judicial N° 2, mientras que el aprehendido quedó alojado en la dependencia, a disposición de la Fiscalía en turno.