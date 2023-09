Detienen a un hombre por golpear a su pareja y a un policía por no evitar el ataque

La medida la dispuso la fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en Santa María, a cargo del Dr.Contreras, quien además dispuso el arresto del violento.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso este diario, el día viernes alrededor del mediodía, la víctima, C.A.P., de 43 años, se dirigió al balneario “Valparaiso” ubicado en la localidad de Casa de Piedra, de la localidad de San josé, donde trabaja su pareja de apellido Ambrosio ya que no había regresado a almorzar a la casa y ella debía ir a una reunión de la escuela de su hija de siete años.

Al llegar, lo encontró ingiriendo bebidas alcohólicas junto al dueño del lugar, Soto, quien se desempeña como efectivo de la policía de la provincia, revistiendo la jerarquía de Sargento. Al preguntarle, siempre de acuerdo a la denuncia de la víctima, si iba a ir a almorzar, el detenido se molestó y le arrojó el vaso de cerveza que estaba tomando al rostro, mientras le decía que se fuera y dejara de molestarlo. Fue entonces cuando ella le respondió que no volviera a la casa en ese estado ya que tiene una hija que cursa un embarazo de alto riesgo y no quería inconvenientes.

Al parecer, esto molestó más a Ambrosio, quien la empujó y la tiró al suelo donde la pateó en la espalda para luego golpearla con un alambre que había levantado del suelo. Luego, volvió al salón donde estaba Soto quien solo miraba.

La víctima contó que al levantarse del suelo donde había sido agredida, le preguntó a Soto, el otro detenido: “¿Por qué no le decis que me deje de pegar?, ¿vos sos policías?, ¿para qué sos policía?. ¿Vos le estas dando bebidas alcohólicas y después va a la casa a molestar? ”

Al cuestionamiento, según la víctima, el policía respondió: “Yo no sé nada y no me meto en nada”. Posteriormente, Ambrosio se habría levantado y le dijo a Soto: “me voy hermano antes que esta loca te haga quilombo aquí”.

Tras el incidente la mujer no volvió a su casa, sino que se dirigió a la Comisaría de San José y realizó la denuncia en contra de su pareja, siendo luego trasladada al hospital donde fue examinada.

Informado del contenido de la denuncia, el fiscal Contreras ordenó la detención de la pareja de la denunciante por el delito de lesiones en contexto de violencia de género y del Sargento primero de la policía, Ariel Soto por incumplimiento de sus funciones.



En La Paz

Por otra parte, a raíz de la denuncia de una mujer de 42 años de edad, quien manifestó ser víctima de violencia de género por parte de su pareja, a la 01:40 de la madrugada de ayer, un sujeto de 43 años fue detenido.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial y materializada por efectivos de la Comisaría Departamental Recreo quienes se constituyeron en una vivienda del pasaje Sin Nombre del barrio Horminor, de esa Ciudad, y arrestaron en averiguación del hecho al presunto agresor.

Actualmente se encuentra detenido en la dependencia local a disposición de la fiscalía y será indagado en las próximas horas.