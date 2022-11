Detienen a un pediatra por pedofilia en Valle Viejo

El fiscal Alejandro Gober, a cargo de la fiscalía de ciberdelitos, dispuso hoy la detención de un profesional de la salud, por supuestos delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes.

La medida se concretó en las primeras horas de la mañana en la localidad de Sumalao, departamento Valle Viejo, más precisamente en el barrio Las Vertientes, donde personal de la División de Ciberdelitos de la Policía de la provincia, a cargo del comisario inspector Víctor Mena, irrumpieron cumpliendo la orden de allanamiento emanada por el juez Rodolfo Maidana.

Según pudo conocer LA UNIÓN, la investigación llevada adelante por el fiscal Gober inició hace poco más de un mes atrás, realizando ayer un total de 70 allanamientos de manera simultánea en 14 provincias del país. Además del médico detenido en Catamarca, la policía federal que llevó adelante los demás procedimientos, coordinado a nivel nacional por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, otras 19 personas fueron detenidas en las provincias de Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fe, Corrientes, Río Negro, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, San Luis y Tucumán.

Secuestros

La misma fuente judicial indicó que, al allanar el domicilio del médico, los investigadores procedieron al secuestro de tres notebooks, una PC, una tablet, 110 DVD y 9 dispositivos de almacenamientos. Concluido el procedimiento, el profesional de la salud fue detenido y trasladado a la División Investigaciones, sospechado de pedofilia, así como de distribución de imágenes y tenencia de pornografía infantil, donde permanece privado de la libertad al aguardo de ser indagado por el fiscal Gober.

A nivel nacional

La operación se inició a raíz del trabajo conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal CABA, que facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, para poder utilizar el sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System” (ICACCOPS), plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes. Así, con la coordinación de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de CABA (UFEDyCI), a cargo de la Dra. Daniela Dupuy, se originó la operación “Red Federal en Alerta”, en la que se investiga a usuarios radicados en la Argentina, que utilizaron plataformas P2P para traficar material de abuso sexual infantil, en infracción al art. 128 del Código Penal.

Una vez identificados los domicilios desde donde se habrían cometido las maniobras ilícitas, personal de la Unidad de Cibercrimen del CIJ remitió la información de los usuarios investigados a las autoridades correspondientes del resto del país, en virtud del “Protocolo De Intervención Urgente y Colaboración Recíproca en Casos de Detección de Uso de Pornografía Infantil en Internet (red 24/7)” y del Acta de Compromiso para la Constitución de la “Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal”.