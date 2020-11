Detienen a un tío de 34 años por el aberrante abuso sexual a un niño de apenas tres años

La madre de un pequeño de tres años de edad denunció a su hermano de 34, de haber abusado sexualmente del niño. Luego de la denuncia, la Policía arrestó al sujeto, quien amenazó a la mujer, cuando ingresaba al hospital junto a su hijo para que lo examinara un médico.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder LA UNIÓN, el hecho, que se denunció cerca de la medianoche del martes, habría ocurrido horas antes, cuando el niño fue llevado por el ahora detenido, en un vehículo de su propiedad a realizar una compra.

Como se trata de un delito de instancia privada, las fuentes consultadas fueron muy cautas al momento de brindar algún tipo de detalle sobre el caso, indicando que este se encuentra en plena etapa investigativa. Sin embargo, trascendió que la madre del pequeño, de quienes se reservan todos los datos personales, resolvió presentarse a realizar la denuncia cuando al regresar a su casa, luego de haber pasado el día en la vivienda de su madre, abuela de su hijo, quien convive con el acusado, el nene le contó lo que le había hecho su tío, llorando y pidiéndole a la mujer que no lo dejara más con su tío solo, que ya no quería volver a verlo.

Según trascendió, el sujeto aprovechó que debía ir hasta un negocio del barrio a realizar una compra, para llevárselo al niño en su vehículo, momento en que lo habría abusado sexualmente.

Al regresar a la vivienda de la abuela, todo parecía normal, pero cuando volvieron a su casa, el pequeño comenzó a llorar y le dijo a su madre que su tío lo había abusado, brindándole detalles de cómo habría ocurrido el hecho. Pasmada por los dichos de su hijo, la mujer fue a la comisaría y denunció a su propio hermano, quien según habría referido la denunciante, ya contaba con antecedentes por un hecho de esta naturaleza en perjuicio de una niña tiempo atrás, motivo por el que ella nunca lo dejaba a solas con el detenido.

Luego de recibir la denuncia, la Policía puso de inmediato en conocimento de la Fiscalía de Tinogasta de lo acontecido, desde donde se ordenó la inmediata detención del acusado y que el pequeño fuera trasladado junto a su madre al hospital zonal, para que sea examinado por el médico.

Al llegar al centro de salud, el acusado interceptó a la denunciante, a quien habría amenazado reclamándole para que no lo denunciara, siendo en ese momento aprehendido por la Policía.



Pericia

En cuanto a la pericia a la que fue sometido el niño, fuentes ligadas a la causa señalaron que el protocolo habría arrrojado resultado positivo con abuso sexual, presentando la criatura lesiones en sus partes íntimas.

En principio, el hecho, sobre el cual trabaja la fiscala Silvia Álvarez, quien llevó a cabo el secuestro de las prendas de la criatura y una inspección en el vehículo del acusado, sería encuadrado en el supuesto delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Imputación por la que, en las próximas horas, el detenido podría ser trasladado por la policía ante la fiscala para la indagatoria de acusado.