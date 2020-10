Detienen a una boxeadora y a su hermana por golpear y desfigurarle el rostro a una comerciante

En la mañana de ayer, pasadas las 10.00, el abogado Marcos Gandini se presentó ante el fiscal de Instrucción N° 3, Federico Maturano y puso a disposición a dos hermanas de apellido Acosta. Las jóvenes, una de ella boxeadora, fueron denunciadas el pasado domingo 18 de octubre por Dayana Rodríguez, de profesión comerciante, a quienes las mencionadas la habrían agredido físicamente hasta desfigurarle el rostro. El motivo habría sido el supuesto robo de un teléfono celular, hecho por el cual las hermanas ahora detenidas acusaban al hermano de Rodríguez.

Sentadas ante el fiscal, las jóvenes, en compañía de su abogado defensor, escucharon la imputación y las pruebas de la Fiscalía en su contra, para luego, al momento de ejercer el decreto de defensa y, por recomendación del letrado, guardaron silencio. Seguidamente, el fiscal concluyó el acto procesal y dispuso el traslado a la Comisaría de la Mujer de ambas jóvenes hasta tanto se le remita la planilla de antecedentes de ambas.

Al retirarse de la Fiscalía, el abogado defensor de las ahora detenidas e imputadas expresó, al ser consultado sobre la causa, lo siguiente: “Hoy -por ayer-, pusimos a disposición de la Fiscalía a mis asistidas, quienes no cuentan con antecedentes, por lo que consideramos que no pueden quedar detenidas. Ellas no declararon hoy. Vamos a esperar a tomar contacto con el expediente y solicitaremos una nueva indagatoria”.

Por otro lado, las fuentes judiciales consultadas indicaron que el fiscal ya cuenta con el informe médico de la víctima elaborado por el médico forense, quien presentaba gravísimas lesiones, principalmente en el rostro, ojo y boca.



El hecho

En cuanto al hecho por el que las hermanas quedaron detenidas, sucedió el domingo 18 de octubre, en la esquina de calle Primero de Mayo y avenida Gobernador Rodríguez, cuando la víctima se trasladaba a bordo de una motocicleta en compañía de su hija de 10 años, cuando se dirigía a realizar una denuncia por amenazas en contra de las hermanas Acosta.

Al momento de denunciar el feroz ataque, en el que también fue amenazada: “la próxima, te matamos” le habrían dicho las hermanas, Rodríguez relató que las jóvenes son vecinas de su mamá y ese día, llegaron acusando a su hermano de robarles un celular y protagonizaron un desorden, por lo que llamaron a la Policía. Siempre de acuerdo a los dichos de la víctima, en la Judicial 2, donde formuló la denuncia, una de las imputadas trató de agredirla delante de la policía.

Ante el incidente, Rodríguez se dirigió a la Judicial Nº 2 a hacer una exposición por las amenazas, pero cuando detuvo la marcha por el semáforo en calle 1º de Mayo y Gobernador Rodríguez, fue interceptada por las hermanas Acosta, queines se trasladaban en otra moto. Colocándose una de cada lado, le pegaron en la cara y en la cabeza. “Le pedía llorando que no le peguen a mi hija, que me acompañaba en la moto”.

Asimismo, en la denuncia, la víctima hizo constar que una de las agresoras es boxeadora.