Detienen a una mujer por apuñalar a su ex pareja

Una mujer mayor de edad, permanece detenida a disposición de la justicia tras ser denunciada por su ex pareja de golpearlo y lesionarlo con un arma blanca. Además de aprender a la agresora la policía secuestrado el cuchillo que utilizo para lesionar a la víctima.

El hecho de sangre, tuvo lugar el miércoles a las 21:20 aproximadamente en el Hipódromo de la ciudad de Belén, departamento Homónimo. Alertados por un llamado telefónico efectivos de la comisaría local se dirigieron al lugar donde se entrevistaron con Débora Salazar, quien estaba junto a su pareja José Herrera, quien les manifestó que momentos antes de que ellos llegaran, Liliana Torres, ex pareja de Herrera, fue al lugar y por celos habría comenzó a agredir físicamente a Herrera con golpes para luego sacar de una mochila que llevaba consigo un cuchillo tipo tramontina con el cual lo lesionó.

Con los datos aportados por las víctimas, la policía recorrió el predio y arresto a la sospechosa. Asimismo le secuestraron el cuchillo que había usado para lesionar a su ex pareja.