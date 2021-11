Detuvieron al abogado prófugo por atropellar y matar al piloto en Vicente López

Santiago Mazzini, el abogado de 37 años que, luego de una discusión de tránsito, atropelló y mató al piloto de Aerolíneas Argentinas Julián Giménez en Vicente López fue detenido esta mañana tras pasar más de cien días prófugo. Fue arrestado tras una serie escuchas telefónicas en la casa de su hermana en la zona de Tigre por efectivos de la DDI de San Isidro de la Policía Bonaerense, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Mazzini, según efectivos que fueron parte del operativo de su captura, se refugiaba con su novia. La UFI Vicente López Este está a cargo de la investigación.

En octubre, ante la falta de información para dar con su paradero, el Ministerio de Seguridad Bonaerense ofreció una recompensa de hasta cuatro millones de pesos para quien lo entregara.

El crimen ocurrió el 4 de agosto a plena luz del día, 16:30 horas. El abogado conducía su camioneta negra marca Jeep, modelo 2020, por el cruce de la avenida San Martín con Ayacucho cuando comenzó una discusión de tránsito con Giménez, de 29 años, que hacía pocos meses se había recibido de piloto comercial. El piloto manejaba una moto de baja cilindrada. Si bien no hay testigos que corroboren el motivo de la discusión de tránsito, las cámaras de seguridad del municipio muestran que intercambiaron gritos durante varias cuadras y que hasta pudo existir algún tipo de roce entre ellos.

El desenlace se produjo segundos después cuando ambos cruzaron las vías de la estación Florida del tren Mitre. Según se puede ver en los videos, que resultaron claves para la Justicia, Giménez golpeó el espejo retrovisor izquierdo de la camioneta con su mano e, inmediatamente, Mazzini lo arrinconó contra la vereda y lo atropelló. Tanto la moto como su conductor quedaron atrapados debajo de las ruedas de la Jeep. Luego, huyó.

Fuentes del caso revelaron que entre las escuchas fueron claves los dichos del propio padre del acusado, quien dio las pistas para encontrar a Mazzini en la casa de su hermana. De inmediato, la fiscalía dispuso el allanamiento a la casa de la hermana, en el que participó el Grupo Halcón además de la DDI de San Isidro.

Mazzini, al comienzo, tuvo una actitud belicosa. “Eh, ¿por qué me rompieron la puerta?”, afirmó. Luego, depuso su actitud y fue arrestado.

“Llegamos al lugar y mi hijo todavía estaba consciente. Hablaba. Varios me lo señalaron a Mazzini y me dijeron que era el de campera celeste. Yo me acerqué muy enojado pero mi otro hijo, Leandro, me cuidó para que no haga ninguna locura. Dios me iluminó y no hice nada. Me enfoqué en mi hijo que estaba tirado en la vereda”, recordó Gustavo, padre de la víctima, en una entrevista reciente con Infobae.