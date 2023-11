Detuvieron a un hombre que estafó a comercios de comidas rápidas con transferencias falsas

Durante la madrugada de este miércoles, la policía aprehendió a un hombre que estafaba a comercios de comidas rápidas utilizando comprobantes de transferencias bancarias falsas.

Se trata de un joven de apellido Seco quien fue retenido por la policía en un local en avenida San Martín en la ciudad Capital luego de que lo identificaran como el sujeto responsable de varias estafas al comercio, según informó Radio Valle Viejo.

El joven habría estafado por montos importantes desde al menos el mes de marzo al local, pero pasó desapercibido ante la cantidad de pedidos de los clientes en los días picos que era durante el fin de semana.

“Ya hacia varios meses que él venía haciendo transferencias y no eran realizadas. Él pedía la comida y mostraba las transferencias, pero nunca decía transferencia exitosa” explicó la empleada en diálogo con Catamarca en Cana. Al respecto, señaló que los montos por los cuales el sujeto los estafaba eran “importantes”, y sin ir muy lejos, el último pedido de comida que había realizado era de $13.000 pesos.

“Era cliente, pero su foto jamás aparecía, pero el cadete sabía donde era su casa y la dirección de su domicilio. Siempre hubo problemas con él cuando pedía comida porque él, por ejemplo, pedía algo, venía el cadete y no estaba, siempre había problemas con pedidos de él." explicó la empleada del local.

“Él (por el dueño del comercio) se dio cuenta porque los días fuertes son los viernes y los sábados, a él le muestran las transferencias y el las acepta porque está a full el teléfono, pero anoche (por el martes), como es día de semana y son más tranquilos, él se da por fijarse y se da con que no decía transferencia exitosa. La imagen estaba cortada y era sospechoso, entonces él verifica todos los mensajes de esta persona y eran todos iguales y entraba a Mercado Pago y la transferencia jamás estaba realizada. Él pedía para un apellido Pérez, pero nos dimos que tenía otro nombre y apellido.” explicó la mujer.

En tanto, por su parte, el dueño del comercio destacó que el sujeto hacía pedidos con regularidad. “Hasta los días que no habría seguía llamando. No nos dábamos cuenta porque mandaba el comprobante. Anoche (martes) dio la casualidad que lo logramos agarrar. Hizo un pedido para un grupo grande, y ahí es donde dije que algo estaba pasando. Vinieron como un grupo de diez a quererme como patotear porque quedaron sin hamburguesas. La policía actuó rápido y espectacular, le dieron la posibilidad de demostrar, pero no había chance, todo era trucho. Se hacía pasar por apellido Pérez y Gordillo, y en horarios que siempre está lleno el negocio en el que uno no podía llevar el control”, sostuvo el damnificado.

A raíz de esto, los policías le secuestraron a Seco un teléfono celular Samsung Core Prime de color blanco con el que habría cometido las estafas y procedieron a su aprehensión. Mientras tanto, trascendió que no sería el único local de comidas afectado ya que Seco habría implementado el mismo modus operandi afectado a otros lomiterías de la zona de La Chacarita.