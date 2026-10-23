Detuvieron a un riojano en Chumbicha con medio kilo de marihuana

Un procedimiento de control vehicular e identificación de personas realizado en la localidad de Chumbicha, departamento Capayán, culminó con la detención de un hombre de 34 años y el secuestro de sustancias que, de acuerdo con las pruebas de campo efectuadas, serían marihuana y cocaína. La intervención estuvo a cargo de efectivos del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Capayán), quienes desarrollaban un operativo preventivo en el empalme de las rutas nacionales Nº 38 y Nº 60.

Durante el despliegue, los uniformados detuvieron la marcha de una motocicleta Honda CG Titán para realizar el correspondiente control de identificación. El rodado era conducido por un hombre de 34 años, oriundo de la provincia de La Rioja.

El procedimiento se inició dentro de las tareas de control que los efectivos llevaban adelante en ese sector de Chumbicha. Al solicitarle al motociclista que exhibiera sus pertenencias, los policías observaron que llevaba consigo dos envoltorios de plástico que contenían sustancias cuya naturaleza debía ser determinada mediante las pruebas correspondientes.

La situación motivó la intervención del personal especializado, que realizó una prueba de campo sobre el material encontrado. Según el resultado informado, las sustancias serían 529 gramos de marihuana y 80 gramos de cocaína.

El procedimiento

El hallazgo de los dos envoltorios constituyó el punto central del procedimiento. De acuerdo con la información oficial difundida, los efectivos detectaron las sustancias mientras inspeccionaban las pertenencias del conductor durante el control vehicular.

Luego de observar los envoltorios plásticos, el personal policial efectuó las pruebas de campo correspondientes para establecer de qué sustancias se trataba. El resultado indicó que el material sería marihuana y cocaína, con cantidades que fueron consignadas en el procedimiento.

Las sustancias quedaron en calidad de secuestro, al igual que el teléfono celular y el rodado mencionado. La intervención incluyó, por lo tanto, tanto el material detectado durante la inspección como los otros elementos que quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Intervención de la Justicia Federal

Una vez finalizadas las actuaciones policiales iniciales, el conductor fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Federal, organismo desde el cual se indicaron las medidas que debían seguirse en relación con el caso.

La actuación judicial quedó vinculada con el secuestro de las sustancias y de los demás elementos encontrados durante el operativo. La información difundida no especifica cuáles fueron las medidas posteriores ordenadas por el juzgado, por lo que el procedimiento continúa sujeto a las disposiciones de la autoridad judicial competente.